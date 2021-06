L'Atletico Terme Fiuggi esce con un buon punto dallo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, fresco di promozione in Serie C. La squadra di mister Beppe Incocciati, anche di fronte ad un avversario di altissima caratura come è stata la formazione di Cudini, ha confermato l'ottimo impianto di gioco messo in mostra nel corso dell'anno. Non a caso i fiuggini riescono subito ad alzare la voce: quando il cronometro segna appena il minuto numero dieci è Fall ad accendersi e ad insaccare il gol che vale il vantaggio da parte dell'Atletico Terme.

Il Campobasso incassa il colpo e risponde alla svelta. Al 17' i padroni di casa agguantano infatti il pareggio grazie a Tenkorang che infila in porta un assist dalla destra. La formazione fiuggina non si scompone e torna a macinare gioco. I ciociari sfiorano subito il raddoppio con una grande ripartenza in cui Fall imbecca alla perfezione Gaetani. L'attaccante cerca un diagonale su cui però si esalta l'estremo difensore del Campobasso. Gli ospiti prendono coraggio e così vanno ancora vicini alla rete poco prima della mezz'ora.

Poi ancora Fiuggi che spaventa Raccichini con due siluri su punizione. Il primo tolto da sotto l'incrocio dal portiere e il secondo che invece scheggia la traversa. Il primo tempo si chiude con Rossetti che semina il panico tra le maglie della difesa rossoblù ma trova poi la grande parata di Novi. Il secondo tempo si apre con l'Atletico Terme Fiuggi che spinge sin dai primi minuti. Al 14' ci prova Basilico ma Oliva fa buona guardia sul primo palo. Il giovane portiere replica poi nel finale di partita salvando i suoi con un grande intervento.

L'ultimo acuto è di Melara che però non riesce a pungere a dovere con il match che si chiude sull'1-1 e con il Campobasso che festeggia la promozione in Serie C davanti ai propri tifosi.

Tabellino

Campobasso 1 - Fiuggi 1

Città di Campobasso

Raccichini (13'st Oliva), Martino (37'st Martinucci), Vanzan, Brenci, Menna, Sbardella, Bontà (6'st Zammarchi), Tenkorang (13'st Candellori), Rossetti, Esposito (6'st Di Domenicantonio), De Biase

A disposizione: Fabriani, Dalmazzi, Capuozzo, Fruscella

Allenatore: Cudini

Atletico Terme Fiuggi

Novi, Marianelli, Rizzitelli, Del Duca, Forgione (25'st Foglia), Gaetani (7'st Basilico), Lo Duca (13'st Turzo), Tajani, Fall (17'st Tornatore), Esposito (17'st Melara), Frabotta

A disposizione: Atzeni, Tucci, Costa

Allenatore : Incocciati

Arbitro: Mazzoni di Prato. Assistenti Boato di Padova e Galigani di Sondrio

Reti: Fall 10'pt (ATF), Tenkorang 17'pt (C)

Note - Ammoniti Marianelli