Il Cassino chiude il suo quarto campionato consecutivo di Interregionale (dalla rifondazione) all'undicesimo posto con 41 punti. Si può dire "missione compiuta" sotto l'abbazia dove mister Sandro Grossi ha ottenuto contemporaneamente i suoi obiettivi: una salvezza comoda, la valorizzazione di diversi giovani che sicuramente torneranno utili per la prossima stagione e la vittoria della classifica "Giovani D Valore" del proprio girone che vale, oltre alla soddisfazione, ben 25 mila euro. Per quel che concerne le questioni di campo il Cassino non ha mai rischiato di finire nelle acque torbide della graduatoria, queste si sono avvicinate solo nel mese di pausa per Covid quando Carcione e soci sono arrivati a 5/6 match da recuperare.

Decisive negli ultimi due mesi le vittorie con Lanusei, Latte Dolce e Savoia e i pareggi con Afragolese, Nocerina e Latina per issarsi dalla zona rossa che nel frattempo rattrappiva ai soli due ultimi posti come da disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti.

Una volta con la salvezza in tasca, poi, la Serie D non lascia alcun margine di sogno: arrivare secondo equivale a salvarsi all'ultima giornata. Quello di quarta serie è l'unico campionato dove vince solamente la prima del girone senza che esistano altre vie per accedere alla categoria superiore passando per il campo. Da quest'anno c'è il piccolo contentino della modifica dei criteri di ripescaggio in "C" che premiano maggiormente le formazioni d'Interregionale: poca roba.

Ciò genera un abbassamento della soglia di qualità di tutta la categoria, specie in un campionato come questo appena concluso dove le retrocessioni venivano assottigliate ad appena due. In questo clima sonnolento il Cassino, una volta portati a casa i punti-sopravvivenza, ha cominciato a buttar dentro colonie di giovani in prospettiva futura, perché sotto l'abbazia gli under si costruiscono in casa con poche eccezioni. Ecco, quindi, le scoperte dei vari Miele (già piuttosto grandicello, è un 2001), Lombardo ('03), Maini ('03), Bosfa ('04), Mazzaroppi ('03) che si aggiungono a quelli che comunque qualche presenza già la vantavano nei vari turnover come Cardillo ('03), Gagliardo ('03), Del Vecchio ('03), Raucci ('04), Ginevrino ('04). Una cucciolata pronta a prendersi la scena scortata dai giovani-esperti Tomassi ('00), Cavaliere ('00), Del Giudice ('01), Orlando ('02) e Cocorocchio ('01). Con ogni probabilità questi ultimi potrebbero non restare in maglia biancazzurra in presenza di qualche offerta interessante: il mediano casertano, ad esempio, ha gli occhi addosso della Casertana (ormai da tempo), ma si sa che patron Rossi i suoi gioiellini non li regala di certo.

Intanto il Cassino lavora già alla prossima stagione a 360 gradi dato che il preritiro potrebbe prendere già il via tra circa un mesetto. Grossi, forte di un altro anno di contratto, rimarrà in sella: nella conferenza stampa dopo il match col Gladiator ha dichiarato a chiare lettere di voler cambiare modulo di gioco affidandosi al "4-3-3".

Da questa scelta passerà anche la rimodulazione del comparto over che, tutto lascia pensare, possa annotare importanti novità.