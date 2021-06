Atletico Terme Fiuggi ha centrato una bella vittoria contro il Montegiorgio. A decidere il match è stato l'attaccante fiuggino Ameth Fall che ha piegato gli avversari con una bella doppietta. La punta commenta così la prova di domenica: «Sono contento per la prestazione e di aver fatto due gol contribuendo alla vittoria. Come ho sempre detto, tutto viene dal lavoro di squadra, dalla preparazione e dall'impegno in settimana. Ne è prova il primo gol perchè con lo staff avevamo preparato la pressione sul primo difensore e sul "play" e proprio da questa situazione è nato l'errore degli avversari che ci ha permesso di segnare. Per quanto riguarda il secondo gol, sono stato bravo a saltare un uomo e poi ho avuto la cattiveria giusta per battere il portiere. Era importante chiudere la partita perchè in passato già successo di esserci fatti riprendere».

Fall racconta poi com'è nata l'idea dell'esultanza con la maschera di Spiderman: «E' per mio figlio Noa che è un appassionato di Spiderman. Ho voluto dedicare a lui il gol perchè, tra l'altro mercoledì 16 è il suo compleanno e quindi era un modo per fargli già un piccolo regalo. Mi piace condividere questi momenti con lui». In chiusura l'attaccante parla poi della sfida di domani contro il Campobasso fresco di promozione in Serie C: «Non sarà facile, è chiaro, volano sulle ali dell'entusiasmo dopo aver vinto il campionato. Anche noi però stiamo attraversando un momento positivo, sono certo che sarà una bella partita».

(A cura dell'ufficio stampa dell'Atletico Terme Fiuggi)