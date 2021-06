Cresce il giovane Cassino. Al di là di una sconfitta, del tutto ininfluente nell'economia della classifica biancazzurra, l'attenzione in casa benedettina è tutta indirizzata verso gli "Età di Lega" per capire se è quali potranno tornare utili per la stagione che, in fine dei conti, tra poco più di un mese prenderà il via. I segnali sono incoraggianti e l'intenzione del sodalizio di via Appia è quella di utilizzare innanzitutto e prevalentemente calciatori provenienti dal proprio settore giovanile per il comparto under, limitando al massimo gli arrivi dall'esterno, come da tradizione negli ultimi anni. Per cui i casting sono iniziati già da un pezzo. Grossi ne buttava dentro dall'inizio addirittura sette nel match dell'altro ieri col Nola facendo perdere inevitabilmente di aderenza il suo assetto che faceva perno su tanti giovanissimi alle prime armi, prima di correre ai ripari riequilibrando il tutto con l'inserimento di calciatori con più esperienza. Da lì i biancazzurri hanno giocato un altro tipo di partita proponendosi con maggiore efficacia in avanti, pagando lo scotto di qualche decisione controversa da parte della giacchetta nera di turno tutt'altro che in forma nella fattispecie. Naturalmente il grosso della differenza l'hanno fatto le motivazioni con la squadra di Fasano arrivata letteralmente all'ultima spiaggia sotto l'abbazia.

Nonostante ciò e al netto di qualche sbavatura si è visto tanto di buono sulla sponda benedettina, soprattutto in prospettiva. Continua la crescita dei centrali Miele e Maini (‘03), così come quella di Lombardo (‘03) andato anche in rete. Di spessore anche i minuti giocati da Ginevrino (‘04). Il Cassino già prepara le nuove leve, dunque, dato che nel prossimo campionato sarà previsto l'impiego di almeno un classe 2003 per l'intera gara, portandosi avanti con il lavoro come di consuetudine. Adesso il turno infrasettimanale in programma per domani in casa del Team Nuova Florida sarà una nuova tappa di avvicinamento alla chiusura del torneo che avverrà domenica ospitando il Gladiator e prevedibilmente sarà un nuovo test per gli "Età di Lega" anche sulla sponda romana dove, a salvezza conseguita, mister Bussone si sta dando anch'egli alla sperimentazione di diversi giovani prospetti.

Marcatori Girone G

In vetta alla classifica dei bomber del Girone G sale Luigi Scotto del Sassari Latte Dolce, grazie alla doppietta di domenica al Team Nuova Florida.

Tocca quota 17 reti e scavalca Roberto Cappai del Carbonia, agganciato da Victor Gomez dell'Insieme Formia a 16 reti. Avanzano anche Andrea Sivilla del Monterosi a 15 reti e Ciro Coratella del Team Nuova Florida che appaia Federico Alonzi della Vis Artena a 14 reti. Va in doppia cifra a 10 reti Antonio Del Sorbo del Gladiator. Nella 32a giornata non ci sono stati rigori nè autoreti. Prima rete stagionale dei seguenti calciatori: Vincenzo Lombardo (Cassino), Simone Toracchio (Lanusei), Matteo Bagaglini (Carbonia) e Franco Gorzelewski (Insieme Formia). Di seguito la classifica marcatori dopo la 32a giornata di campionato di Serie D, girone G: 17 Luigi Scotto (Sassari Latte Dolce); 16 Roberto Cappai (Carbonia); 16 Víctor Gómez (Insieme Formia); 15 Andrea Sivilla (Monterosi); 14 Federico Alonzi (Vis Artena); 14 Ciro Coratella (Team Nuova Florida); 12 Giovanni Kyeremateng (Savoia); 12 Muhamed Varela Djamanca (Lanusei); 11 Andrea Costantini (Monterosi); 11 Davide Sabatini (Vis Artena); 11 Antonio Energe (Afragolese); 10 Luca Di Renzo (Latina); 10 Antonio Del Sorbo (Gladiator); 9 Daniele Molino (Arzachena); 9 Vittorio Attili (Lanusei); 9 Gaetano Dammacco (Nocerina); 9 Sergio Nurchi (Muravera); 9 Domenico Vitiello (Cassino).

GIRONE F

L'Atletico Terme Fiuggi si gode l'ultimo successo contro l'Olympia Agnonese arrivato l'altro ieri in Molise allo stadio delle "Civitelle".

A dar voce al club rossoblù, dopo la conquista di tre punti che migliorano la classifica dei termali, saliti a quota 36, gli stessi del Tolentino e a -2 dall'Aprilia, è stato Diego Tornatore che ha commentato così la bella vittoria: «Abbiamo affrontato la partita con la giusta tranquillità e si è visto. Abbiamo mostrato un bel calcio, interpretato bene la gara contro una squadra che nonostante la classifica sta onorando alla grande questo finale di stagione, non a caso venivano da tre vittorie». Tornatore si è reso protagonista di un'ottima prestazione e ha avuto il merito di aprire le danze con il gol del vantaggio fiuggino: «Sono felice per il gol, segnare è sempre bello anche a calciotto con gli amici figuriamoci in un campionato semiprofessionistico com'è la Serie D. Ieri pochi minuti prima del gol non ero riuscito a capitalizzare un'occasione, in un'altra circostanza il portiere ha fatto una gran parata e poi alla fine sono riuscito a segnare. Noi attaccanti in fondo viviamo e lavoriamo tutta la settimana proprio per questo».

In chiusura l'attaccante commenta così la sua esperienza con la maglia fiuggina: «Ci tengo a ringraziare mister Incocciati e il presidente per avermi chiamato a Gennaio e dato fiducia. Sicuramente non posso che essere felice della mia esperienza qui a Fiuggi dove ho trovato una società e un ambiente di un'altra categoria per professionalità e determinazione nel lavoro».