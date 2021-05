Un Mercorelli in giornata super e le tante occasioni create e non capitalizzate impediscono all'Atletico Fiuggi di uscire dal campo con una vittoria. Si può riassumere così la giornata dell'Atletico Terme Fiuggi che per lunghi tratti conduce le danze al Capo I Prati, mettendo il Pineto alle corde, ma deve accontentarsi di un pareggio. La squadra di mister Incocciati ha mostrato comunque valori importanti sul campo producendo gioco e riuscendo ad arrivare più volte vicino ad un raddoppio che vuoi per l'ottima prova dell'estremo difensore ospite vuoi per un pizzico di sfortuna non è però di fatto arrivato.

La cronaca. L'avvio del match mostra subito un Atletico Terme Fiuggi decisamente intraprendente. I padroni di casa partono forte e si rendono immediatamente pericolosi. Dopo appena un paio di minuti ci pensa infatti Gaetani ad aprire le danze ma la sua gran botta trova Mercorelli pronto alla deviazione in angolo. Il Pineto prova ad accennare una timida reazione qualche minuto più tardi ma il tutto si esaurisce con una fiammata di Mastrippolito che Novi che però neutralizza senza troppi problemi. Fuoco di paglia questo perchè da qui in avanti i rossoblù tornano a macinare gioco. L'undici fiuggino gestisce bene il possesso palla imbrigliando gli avversari in una fitta rete di passaggi che però non trova lo sbocco giusto per muovere il risultato. Le cose però potrebbero cambiare nel finale di prima frazione. Punizione velenosa di Del Duca, Mercorelli ci arriva ma non trattiene. Sulla sfera si avventa Gaetani che viene steso dal tentativo di recupero in uscita dell'estremo difensore del Pineto. L'arbitro Tona assegna giustamente il calcio di rigore. Fall si presenta sul dischetto ma trova la gran risposta di Mercorelli che neutralizza così il penalty con Forgione che poi da posizione troppo defilata non riesce a centrare lo specchio della porta. La prima frazione si chiude dunque con il Pineto che riesce a congelare il risultato sullo 0-0 iniziale.

Nella ripresa la musica non cambia poi di molto con la squadra di Incocciati che spinge alla ricerca del vantaggio e gli ospiti che badano più a contenere. Il gran lavoro dei rossoblù viene ripagato poco dopo il quarto d'ora. Calcio d'angolo di Proia, traiettoria a rientrare sul secondo palo dove stacca imperioso Del Duca che trafigge Mercorelli con una bella incornata. Padroni di casa in vantaggio e ospiti in confusione tanto da andare vicini ad incassare il 2-0 appena un paio di minuti più tardi. Punizione di Proia, palla che supera la barriera ma stavolta Mercorelli è perfetto nel disinnescare la battuta avversario. Gli ospiti provano a reagire e cercano di alzare i ritmi e il proprio baricentro per agguantare un insperato pareggio. La doccia gelata per l'Atletico Terme Fiuggi arriva poco dopo la mezzora. Al 33' il Pineto si guadagna un calcio di rigore che batte Romano. L'attaccante angola in maniera perfetta con Novi che può solo intuire. L'Atletico Terme Fiuggi non si scompone ma anzi spinge ancora più forte provando a far sua la partita. Nel finale di gara il Pineto è messo all'angolo con i rossoblù che sfiorano il gol della vittoria in almeno due occasioni. Prima Forgione e poi Proia piombano su dei palloni tagliati in area di rigore ma, entrambi in spaccata, non arrivano davvero per un niente alla deviazione decisiva con Mercorelli che tira così un sospiro di sollievo. Dopo i cinque minuti di recupero concessi, il direttore di gara pone fine al match con Atletico Terme Fiuggi e Pineto che chiudono con un punto ciascuno. A lasciare comunque sensazioni positive in casa fiuggina c'è una prestazione sicuramente più che positiva e che servirà per dare una carica ulteriore ai ragazzi di Incocciati chiamati a tornare in campo già mercoledì nel recupero del match contro il Porto Sant'Elpidio. Domenica prossima, invece, si torna a calcare l'erba del ‘Capo i Prati' contro l'Aprilia. Due partite decisive per le chance di salvezza della squadra di Beppe Incocciati.

Tabellino

Atletico Terme Fiuggi - Pineto 1-1

Atletico Terme Fiuggi: Novi, Marianelli, Rizzitelli, Papaserio, Del Duca, Forgione (45'st Foglia), Gaetani, Tajani (20'pt Proia), Fall, Frabotta, Turzo (37'st Pierreton)

A disposizione: Atzeni, Moriconi, Melara, Tornatore, Pierreton, Foglia, Proia, Tucci, Costa

Allenatore: Incocciati

Pineto: Mercorelli,Mesisca, Paoli, Pepe (26'st Bugaro), Baldinini (28'st Galeano), Pierpaoli (39'st Restaneo), Minnozzi (16'st Ciarcelluti 40'st Mbuba), Minincleri, Romano, Mastrippolito, Bertolo

A disposizione: Mejri, Salvatori, Mbuba, Bugaro, Galeano, Restaneo, Brattelli, Camplone, Ciarcelluti

Allenatore: Pomante

Arbitro: Andeng Tona di Cuneo; assistenti Minichiello di Ariano Irpino e Macripó di Siena

Marcatori: 18'st Del Duca, 33'st Romano 33'st (r)

Note: ammoniti Frabotta, Fall, Papaserio, Mesisca, Baldinini, Mercorelli, Pepe, Romano; Angoli 4-2; Rec. 2'pt - 5'st

Vince il Cassino fuori casa e lo fa con una prova di grande sostanza. Basta un gol di Ricamato nel primo tempo e poi una grande difesa per avere ragione del Savoia, in Campania.

Il tabellino

Savoia - Cassino 0-1

Savoia: Esposito M., D' Ancora (1' st Sorrentino), Liccardo, Poziello, Tarascio (17' st Stallone), Caiazzo (7' st Correnti), De Rosa, Manca, Badje (36' stBoccioletti), Cipolletta (32' st Mekki), Caso Naturale.

A disposizione: Mancino, Prevete, Cavaiola, Reale

Allenatore: Giovanni Ferraro

Cassino: Del Giudice, Casciome, Picascia, Ricamato, Vitiello, Raucci (39' st Maini), Orlando (17' st Giglio), Lucchese, Di Giacomo, Darboe, Cocorocchio

A disposizione: Della Pietra, Gagliardo, Cavaliere, Miele, Lombardo, Bosfa, Ginevrino

Allenatore: Sandro Grossi

Marcatori: 24' pt Ricamato (C)

Note - Ammoniti: 6' st Raucci (C); 9' st Di Giacomo (C); 24' st De Rosa (S); 25' st Cipolletta (S); 49' st Ricamato. Recupero: 0' pt; 5' st.