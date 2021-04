Punto, a capo. Non fa mai piacere dover ingurgitare un tris a zero pur che fosse in preventivo. Sul campo della capolista Monterosi, il Cassino cede il passo senza troppe ostruzionismi alla formazione che con ogni probabilità vincerà (con pieno merito) questo torneo e già passa a concentrarsi sul prossimo importantissimo incontro. Non era la gara del 'Martoni', evidentemente, quella a cui chiedere i punti salvezza che mancano ed in cuor proprio lo sapeva tutta la truppa. Certo, potendo scegliere un passivo minore sarebbe stato maggiormente gradito sotto l'abbazia anche se in fin dei conti la sconfitta in terra viterbese sposta poco nei piani biancazzurri: c'è ancora da lottare.

La differenza tecnica e di esperienza tra le due squadre ha segnato il solco in una gara dove comunque il Cassino qualcosa di buono l'ha fatto vedere: qualche trama, qualche concetto ma il Monterosi ci ha messo più cattiveria e più qualità.

Sebbene il risultato finale sia abbastanza sonoro e mai da prendere alla leggera, diciamo che questa performance potrebbe tranquillamente derubricarsi a 'licenza poetica calcistica' se e solo se i benedettini sapranno rimettersi in carreggiata a partire da subito, da domenica quindi, quando affronteranno nel recupero della ventesima giornata la pericolante Afragolese in un macht, quello sì, a cui chiedere punti pesanti in chiave permanenza in categoria. Tra gli aspetti importanti della sfida dell'altro ieri per i cassinati, c'è l'aver riportato a casa sani e salvi tutti i componenti della spedizione ma anche il non aver annotato cartellini. Immaginiamo che specialmente quest'ultimo aspetto sia stato quello dove ha maggiormente battuto il tecnico di Caira giacché domenica ci si giocherà un pezzo importante di salvezza: battere i rossoblù significherebbe edificare un altro pezzo di salvezza, quasi ipotecarla definitivamente. Anche l'undici afragolese è reduce dal turno di recupero avendo affrontato il Nuova Florida nello scontro diretto, strappando un pari: il Cassino deve assolutamente tentare di vincerla.