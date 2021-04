A pochissimi giorni dall'inizio del campionato di Eccellenza il Sora Calcio piazza un altro colpo da... Serie D. Arriva in bianconero la mezzala classe '95 Patrizio De Fato, proveniente dal Rieti. «Centrocampista moderno - lo definisce il club nella nota con cui comunica il suo ingaggio - il neo acquisto bianconero abbina fase difensiva e qualità ed inserimenti in fase di attacco. De Fato ha quasi sempre in carriera calcato il palcoscenico della serie D con le maglie di Città di Marino, Flaminia Civitacastellana, Ladispoli e Rieti collezionando 85 presenze e 3 reti. Nel suo palmares vanta anche un campionato di Eccellenza vinto ai playoff nazionali con la maglia del Ladispoli nella stagione 2017/2018. Il neo acquisto è già aggregato al gruppo a disposizione di mister Alessio Ciardi per il restart del campionato di Eccellenza». L'ennesimo colpo del Sora arriva a pochissimi giorni dalla ripartenza del campionato. Che sarà a ranghi ridotti, ma con una grande voglia di rivedere il campo di calcio e l'agonismo di una partita che metta in palio i tre punti. Tre i gironi, con gare di sola andata, formati ognuno da 11 squadre. Dieci giornate e play off finali per designare, tra le tre vincenti, le due squadre che accederanno alla serie della prossima stagione. Si inizia l'11 aprile (con un anticipo al sabato per consentire la diretta web sul profilo social Facebook del Comitato Regionale Lazio), si termina il 13 giugno, con la terza gara dei play-off.