Cala una vera e propria scala reale il Sora Calcio che mette a segno 5 colpi di mercato. Ma non si ferma qui. Negli uffici bianconeri si lavora anche per mantenere ben saldo l'abbraccio – seppur virtuale – con i propri tifosi, quel dodicesimo uomo sugli spalti che nella storia lirense ha fatto sempre la differenza. Ma procediamo con ordine. Ecco il potenziamento dello scacchiere disegnato per mister Alessio Ciardi: l'altro ieri si sono aggregati tre giocatori. Si tratta del portiere classe 2001 Mattia Calzetta, della mezzala classe 2002 Claudio Galeazzi e del terzino sinistro classe 1997 Roberto Galeazzi. Mattia Calzetta proviene dal Città di Giulianova (serie D) e vanta trascorsi nei settori giovanili di Spezia e Piacenza. Claudio Galeazzi è in prestito dal Colleferro, con cui si è messo in mostra nell'ultima stagione e mezza nel campionato di Promozione. Roberto Galeazzi (fratello di Claudio), proviene anch'egli dal Colleferro, ma in precedenza ha vestito le maglie di Serpentara e Pomezia (Eccellenza). Contestualmente la società comunica la cessione di Angelo D'Auria, portiere classe 1992, alla Mariglianese (Eccellenza Campana), ringraziandolo per l'apporto dato nel primo scorcio di stagione. Del pomeriggio di ieri, invece, la notizia di altri due importantissimi innesti con le acquisizioni dell'estremo difensore classe 1984 Alessandro Roncone, proveniente dall'Arce, e della prima punta classe 2000 Vincenzo Ciotoli, proveniente dal Terracina.Per Roncone si tratta di un ritorno in bianconero dopo la stagione 2012/13 disputata in serie D con il Sora allenato da Ezio Castellucci, prima, ed Antonio Pecoraro nelle ultime partite. Cresciuto nel settore giovanile del Cassino, il portiere di Belmonte Castello vanta lunghi trascorsi in serie D con le maglie di Isola Liri, Casertana, Sora e Capriatese, mentre le ultime stagioni lo hanno visto protagonista nell'Eccellenza molisana con le maglie di Venafro e Capriatese.

In estate l'approdo all'Arce del presidente Alessandro Marrocco ed adesso la nuova avventura in bianconero. Ciotoli, invece, è una prima punta fisica molto brava nel gioco aereo e proviene dal Terracina dove ha siglato una rete decisiva nel primo scorcio di questa stagione. Per l'attaccante classe 2000 di Ceccano, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Foggia, tanta serie D con le maglie di Olympia Agnonese, Pineto, Sanremese e Vis Artena.

L'iniziativa per il pubblico

La normativa anti-Covid, come ben sappiamo, tiene lontani i tifosi dal loro "Tomei", ma la società del vicepresidente Gianluca Parente si è adoperata affinché l'Eccellenza sia fruibile per tutti e fa appello proprio al grande cuore dei suoi supporters cui chiede di non far venire meno il loro amore in questo difficile frangente. «È stato un anno particolare, difficile da gestire e da amanti di questo sport da digerire. Domeniche senza passione, senza quei gradoni sacri che ci hanno visto insieme gioire e condividere e smaltire anche le delusioni – spiega il numero due sorano - . E sarà ancora più difficile e complicato ripartire senza quel calore che soltanto la Curva Nord Longo ha sempre saputo dare, rivelandosi quel famoso uomo in più che ha sempre fatto la differenza. Noi sappiamo che tutti voi, come noi che continueremo a non lesinare impegno costante per raggiungere quell'obiettivo che ci siamo prefissati, saprete starci vicino e darci quella spinta a fare sempre di più anche se non sarà possibile farlo dagli spalti. Per questo nuovo inizio c'è bisogno di tutti, noi presidenza, dirigenza, squadra e staff tutto siamo pronti a fare tutto il possibile per restituirvi tutte le soddisfazioni che meritate, e per questo chiediamo alla cittadinanza ed alla nostra tifoseria che ha come noi a cuore questi colori il sostegno e la vicinanza alla squadra nelle forme consentite». Nasce così uno speciale pacchetto: 10 partite da vivere in diretta, distribuite in streaming dal club volsco, nonché la possibilità di vincere una maglia da gioco in cambio di un piccolo contributo economico per sostenere la società. Per ogni tipo di informazioni si può far riferimento al seguente indirizzo di posta: asdsoracalcio1907@gmail.com.