Ancora un rinvio per l'Atletico Fiuggi la cui sfida con il Vastogirardi in programma ieri pomeriggio è stata posticipata a data da destinarsi.

Il ritorno in campo della squadra di mister Incocciati probabilmente slitterà al periodo post Festività ed ora è il tempo di serrare le fila e non perdere di vista il lavoro da fare per prepararsi ad un finale di stagione che si preannuncia parecchio complesso per l'undici termale.

Con la squadra ferma ai box abbiamo fatto il punto con Daniele Proia che approfitta dello stop per fare il punto della situazione in casa Atletico Terme Fiuggi. Il centrocampista tiene la guardia alta puntando dritto al ritorno in campo.

Daniele come sarà il vostro ritorno in campo?

«Sicuramente non sarà facile riprendere dopo una lunga sosta come questa, soprattutto perchè è arrivata in uno dei momenti più delicati della stagione. Noi però non perdiamo di vista i nostri obiettivi e continuiamo ad allenarci come sempre al meglio per farci trovare pronti».

Per l'Atletico Terme Fiuggi si prospetta un finale di campionato nel quale occorrerà sbagliare il meno possibile e non lasciare nulla al caso. Sei d'accordo?

«Da qui alla fine per noi ogni partita deve essere una vera e propria finale. Dobbiamo dare il massimo e portare a casa quanti più punti possibile continuando a mostrare il bel gioco che abbiamo avuto sin qui ma aggiungendo la cattiveria giusta. Ora occorrerà essere decisamente più concreti».