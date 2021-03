L'eroe di giornata è il portiere Del Giudice che con un balzo felino sulla sua destra, al 40' del primo tempo, disinnesca il calcio di rigore di Virdis e permette al Cassino di andare negli spogliatoi sul risultato di parità. Nel secondo tempo poche occasioni da una parte e dall'altra con due squadre accorte per non subire gol e alla fine al Comunale di Muravera matura un giusto pareggio a reti bianche.

Tutto sommato è stata una bella partita nonostante l'assenza di reti. Per il Muravera pesa come un macigno il rigore sbagliato da Virdis nel primo tempo, il Cassino, apparso molto stanco nel finale della ripresa (non scendeva in campo da oltre un mese) con un grande spirito di sacrificio, soffrendo, va a prendersi un meritato punto che gli consente di tenere a distanza la zona playout.

Parte bene la squadra cassinate che nei primi minuti non permette al Muravera di uscire dalla propria metà campo.

Al 10' spunto di Nurchi che parte dalla sua difesa e serve Virdis in are, anticipato dalla difesa azzurra. La replica dei cassinati è affidata a Darboe che dal limite calcia in direzione del secondo palo, fuori di poco. Al 20' Vandelli è chiamato a neutralizzare un tiro al volo di Ginevrino. Il portiere deve fare gli straordinari dopo un contropiede di Ginevrino e assist per Lucchese, tutto solo in area.

Dopo la mezz'ora la squadra del Sarrabus accelera: prima ci prova Miberba in spaccata, poi Cadau ne semina tre e costringe Tomassi al fallo tattico.

Al 38' sugli sviluppi di un contropiede di Nurchi arriva il calcio di rigore. Sul dischetto va Virdis ma Del Giudice compie una paratona, prendendo anche la ribattuta a rete di Nuvoli.

Nella ripresa Grossi mette dentro Vitiello e dà più peso all'attacco, ma è Virdis il primo a rendersi pericoloso mandando fuori di poco al 49' e al 54'.

Cassino si rivede in attacco con una punizione di Carcione, ma il traversone è facile preda di Vandelli. Poco dopo segna Pinna con un pallonetto che scavalca del Giudice ma l'ex Cagliari partiva in posizione di fuorigioco: gol annullato.

Muravera la mette sulla corsa, vede che Cassino è un po' affaticato e spin ge sull'acceleratore: ma Virdis si divora un altro gol, davanti alla porta, vanificando il bel cross di Nuvoli.

Il Cassino prova ad abbassare i ritmi, altro cambio con Maini per Tomassi. A quattro dal termine Lucchese manovra sul fondo, la difesa spedisce in angolo: Ricamato di testa, ma debole per Vandelli. Ultimi cambi di Grossi che fa entrare Di Giacomo per Gagliardo, e Colacicco per Giglio. Il Cassino si difende in modo ordinato e il Muravera non incide: finisce 0-0.

Il tabellino

Muravera - Cassino 0-0

Muravera

Vandelli, Visconti, Vignati, Satta, Cadau, Pinna, Geroni, Nuvoli (77' Masia), Minerba, Virdis, Nurchi

A disposizione: Floris, Angheleddu, Demartis, Deiana, Fangwa, Massoni, Savage, Zedda

Allenatore: Loi

Cassino

Del Giudice, Gagliardo (88' Di Giacomo), Sicuro, Carcione, Picascia, Ricamato, Giglio, Tomassi (78' Maini), Lucchese, Darboe, Ginevrino (46' Vitiello)

A disposizione: Della Pietra, Colacicco, Miele, Lombardo

Allenatore: Grossi

Arbitro: Valentina Finzi di Foligno

Note - Ammoniti: Giglio (C), Tomassi (C), Picascia (C), Cadau (M): Del Giudice al 40' del primo tempo para un rigore a Virdis