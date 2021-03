Pronte alla ripartenza: anche per l'Eccellenza "in rosa", infatti, è arrivato il tanto sospirato ok per il ritorno al calcio giocato. E così le ragazze della Vis Sora 07 non si faranno trovare impreparate alle battaglie del loro campionato, con un unico obiettivo ben stampato in mente: rappresentare al meglio i colori della propria città. Sebbene il momento non sia dei più felici, la società non sta venendo meno agli impegni presi e ancor di più al rispetto di tutti i necessari protocolli di sicurezza dettati dall'emergenza sanitaria, per affrontare la nuova sfida con la massima attenzione e con maggiore impegno, anche economico.

Il club del presidente Giulio Abbate condivide pienamente le scelte del Comitato regionale, auspicando però un aiuto da parte della Federazione circa le spese da sostenere. Intanto, quel che è certo, è il bruciante desiderio delle atlete di calcare nuovamente il rettangolo verde e ribadire con forza l'importanza di questo progetto pensato per il lungo tempo. Il nuovo raduno è quindi previsto per oggi pomeriggio con una prima sgambatura. Da qui riparte il percorso di preparazione delle bianconere, le quali inizieranno l'agonismo proprio come i "colleghi" del Sora Calcio, in data 11 aprile: le Vissine giocheranno al "Tomei", in casa, contro lo Sporting Latina. Si prospetta certamente un torneo molto interessante con società come Lazio Calcio Femminile, Women Latina 1932, Frosinone Calcio, Women Atl.Lodigiani e tante altre, ma soprattutto con la formazione volsca pronta a dare tutto in ogni occasione, nonostante un gruppo non al completo per assenze dovute a motivi personali. Circa il futuro prossimo delle lirensi, abbiamo sentito il collaboratore tecnico Simone Dercosi-Persichini.

Che cosa ne pensa di questa prossima ripartenza?

«Non è sicuramente una situazione "normale" per il mondo dilettantistico, ma comunque bisogna abituarsi a quello che sarà il calcio non solo adesso ma anche nel prossimo futuro, dove l'extra campo diviene una situazione primaria da affrontare seriamente. Noi, intanto, siamo pronti per far vivere le ragazze nel miglior ambiente possibile, in sicurezza e con il sorriso per crescere insieme e praticare il nostro amato sport».

Rappresentate la città nel mondo del calcio femminile, come vi sentite?

«E' un'opportunità ma anche una bella responsabilità: tutto ciò ci rende davvero orgogliosi. Oltre all'Eccellenza maschile del Sora Calcio, la nostra città, proprio grazie alla Vis Sora 07, può vantare di avere da due anni il massimo campionato regionale anche nel femminile. Colgo dunque l'occasione per fare a nome di tutta la società gli auguri per un grande campionato e un in bocca al lupo al Sora Calcio, una realtà con cui abbiamo sempre avuto ottimi rapporti e per cui facciamo il tifo!».

Come pensa sarà la vostra stagione in questo girone?

«Siamo al nostro secondo anno e cerchiamo di costruire, fin dal primo giorno, un gruppo compatto e qualitativo. Prima lo stop e poi questa particolare ripartenza sicuramente non ci hanno aiutato nel finire tale percorso, ma la dedizione al lavoro e il desiderio di miglioramento saranno ancora maggiori per riparare i "danni". Detto questo, il girone è davvero duro ma ci faremo trovare pronti e consapevoli. E' cambiato rispetto allo scorso anno e sono curioso di vedere dove arriveremo. L'importante sarà crescere individualmente e come squadra, soprattutto in ottica futura. E' chiaro che il risultato non va sottovalutato e va cercato con tutte le nostre forze, ma questa è una squadra giovane, e davanti ad ogni cosa deve mettere la pratica e la determinazione per arrivare a pensare in grande».

Domenica 11 aprile il calcio d'inizio...

«E' praticamente già dietro l'angolo, abbiamo solamente 3 settimane per prepararci. Adatteremo i nostri programmi sebbene non sarà semplice. Soprattutto per il nostro professor Biagio D'Albenzio non sarà facile trovare la formula giusta per cercare di raggiungere la condizione necessaria ed evitare infortuni, ma lui è davvero bravo e capace nel suo lavoro e siamo certi troverà il modo più indicato. Forse questa è l'unica situazione "tecnica" dove ci aspettavamo un po' più di comprensione da parte della Lega, 3 settimane sono davvero poche, ma non abbiamo alcun dubbio, l'entusiasmo porterà a divertirci sempre! Forza ragazze, forza Sora, forza Vis!».