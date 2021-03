ll Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato la seconda graduatoria provvisoria del progetto "Giovani D Valore". L'iniziativa, che è dedicata ai ragazzi juniores e alle società iscritte al Campionato di Serie D per l'utilizzo di un numero maggiore di giovani under rispetto alla quota obbligatoria, mette a disposizione 450.000 euro per le prime tre squadre più virtuose di ogni girone. Queste le prime posizioni della classifica girone per girone dopo la 12ª giornata:

Girone A: Gozzano 712; Vado 549; Borgosesia 457

Girone B: Brusaporto 553; VirtusciseranoBergamo 548; Fanfulla 546

Girone C: Union Feltre 633; Montebelluna 510; Cjarlins Muzane 454

Girone D: Pro Livorno 445; Forlì 419; Sasso Marconi 414

Girone E: Foligno 534; Ostia Mare 509; Scandicci 438

Girone F: S. Nicolo Notaresco 642; Porto S. Elpidio 640; Olympia Agnonese 374

Girone G: Cassino 622; Sassari Lattedolce 377; Team Nuova Florida 334

Girone H: Città di Fasano 374; Puteolana 333; Picerno 315

Girone I: Rende 622; Santa Maria Cilento 531; Roccella 412

QUI CASSINO

Il Cassino continua a comandarsela in fatto di giovani, svettando come la più virtuosa del girone G d'Interregionale con 622 punti. Dopo 12 giornate la formazione di mister Sandro Grossi vanta un più che rassicurante margine sul Latte Dolce, secondo a 377 punti, e sul Team Nuova Florida, terzo a 334. È di ieri il nuovo aggiornamento della classifica "Giovani D Valore", graduatoria istituita dalla Lega Nazionale Dilettanti che premia (in denaro) le prime 3 società di ciascun girone che schierano, per un numero di minuto maggiore, calciatori in Età di Lega provenienti dal proprio settore giovanile. Un incentivo ad investire sul proprio vivaio, sostanzialmente. Filosofia che alberga da qualche annetto sotto l'abbazia benedettina che si è tradotta nell'investimento da parte del sodalizio di patron Nicandro Rossi su strutture e uomini in grado di scovare e valorizzare prospetti calcistici non sono dall'hinterland cassinate ma di attrarne anche da fuori. I risultati non si manifestano solo dall'appariscente trasferimento di Miranda a Sassuolo, ad esempio, o quello di De Marco al Perugia, ma soprattutto dalla silenziosa colonia di giovani che talvolta migra verso importanti settori giovanili professionistici. Inoltre il Cassino riesce a ricavarsi materiale utile anche per la propria (tranquilla) sopravvivenza di quarta serie.

«È una grande soddisfazione quella di allenare una formazione giovane costituita da gente in larga parte del posto - commenta mister Sandro Grossi - vorrei sottolineare il fatto che godiamo di una buona classifica (con anche dei recuperi da giocare), il che non è proprio scontato, se teniamo conto di una squadra molto giovane e per lo più autoctona. Ma quello desidero sottolineare è che a mio avviso ci mancano dei punti in classifica, abbiamo fatto meglio di quanto dica la classifica».