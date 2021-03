E' decisamente un periodo negativo per il Fiuggi che esce dalla sfida con il Notaresco con una sconfitta tanto beffarda quanto immeritata. La squadra di Incocciati, infatti, avrebbe certamente dovuto raccogliere almeno un punto e, invece, si trova a dover commentare una battuta d'arresto che fa molto male. Tra le poche note positive c'è l'esordio di Fall che è sembrato, soprattutto nel primo tempo, già ben insierito nei meccanismi della squadra fiuggina. Un innesto quella della punta senealese che ci si augura possa migliorare l'efficenza di un reparto offensivo che fatica dannatamente a trovare la via del gol.

La cronaca: A partire meglio sono i ciociari che aprono le danze dopo appena 7' dal calcio d'inizio. Proia smista bene su Rizzitelli che apre il gas sulla destra e trova il fondo. Il terzino sfodera un cross velenoso ma la difesa ospite si salva con qualche affanno. Al 13' a salire in cattedra è Basilico che ci prova direttamente da calcio di punizione. Il pallone supera la barriera ma non Shiba ben piazzato. Al 19' è ancora l'Atletico Terme Fiuggi a rendersi pericoloso, stavolta con Papaserio. Il centrocampista ci prova dal limite ma Shiba, complice la deviazione di un difensore che smorza la conclusione, blocca sicuro. L'estremo difensore ospite tira poi un sospiro di sollievo appena un minuto più tardi quando Basilico riceve palla al limite dell'area per poi sfoderare una conclusione che supera Shiba ma poi si infrange sulla traversa. Sul finire del primo tempo il Notaresco accenna una timida reazione con una punizione velenosa dalla sinistra respinta però retroguardia dei padroni di casa.

La ripresa si apre sulla falsa riga di quanto visto nel corso del primo tempo. Al 1' Tajani impegna Shiba che però riesce a neutralizzare l'incornata del centrocampista. Al 5' si vede il Notaresco che, sugli sviluppi di un corner, ci prova con Bianciardi che di testa manda alto sulla traversa. A metà del primo tempo sono ancora gli ospiti a provarci. Stavolta è Frulla a provarci direttamente da calcio d'angolo ma il portiere del Fiuggi è attento e smanaccia via la minaccia. Con i titoli di coda che si avvicinano e l'Atletico Terme Fiuggi in pieno controllo del match, arriva la clamorosa beffa. Padroni di casa in possesso, classico giro palla con Marianelli che la ridà indietro a Del Duca e il centrale che, per non rischiare, sceglie di appoggiarsi ad Atzeni. Il portiere, tradito probabilmente dal fondo irregolare del terreno di gioco, si lascia scivolare via la sfera dal piede con il pallone che si infila clamorosamente in porta. Game, set, match. Inutili infatti gli ultimi attacchi del Fiuggi che non sonda. E ora la prossima sfida con il Tolentino sa già di spareggio playout.

Tabellino

Fiuggi-Notaresco 0-1

Atletico Terme Fiuggi

Atzeni, Marianelli, Rizzitelli, Papaserio (43'st Gallinari), Del Duca, Basilico, Gaetani (36'st Foglia), Proia, Tajani (16'st Forgione), Fall, Frabotta

A disposizione: Novi, Tornatore, Tucci, Cifarelli, Esposito, Turzo

Allenatore: Incocciati

Notaresco

Shiba, Ghiani, Bianciardi, Speranza, Marchionni (26'st Cancelli), Frulla, Banegas (44'st Montuori), Blando (42'pt Massarotti), Sorrini, Gallo, Olcese (16'st Dos Santos)

A disposizione: Demalija, Mancini, Paganin, Simoncini, Palumbo

Allenatore: Epifani

Arbitro: Gandino di Alessandria

Assistenti:De Gregorio di Isernia e Longobardi di Castellammare

Marcatore: 34'st Atzeni (a)

Ammoniti:Tajani, Rizzitelli, Proia, Frulla

Note: angoli 4-4; Rec. 2'pt - 4'st