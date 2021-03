E' un pareggio che lascia molto amaro in bocca al Fiuggi quello conquistato sul campo della Vastese. Lo è perchè i ciociari avrebbero probabilmente meritato di tornare a casa con la posta piena e lo è perchè il punto ottenuto non serve ad uscire dalle sacche della zona playout. Un vero peccato perchè la prova della squadra di Incocciati è stata buona e perchè si è vista la auspicata reazione dopo la sconfitta interna con il Matese. Soprattutto nella ripresa i termali hanno disputato una partita di grande intensità mettendo per lunghi tratti alle corde gli abruzzesi. Dopo aver raggiunto, però, il gol del secondo vantaggio l'Atletico ha avuto il solo demerito di lasciare campo ai padroni di casa i quali, pur senza particolari meriti, hanno creduto sino alla fine al pareggio trovato a pochi minuti dal triplice fischio.

La cronaca: parte bene il Fiuggi che si rendere subito pericoloso al 2' con Basilico ma Di Rienzo è attento e si fa trovare pronto sulla conclusione del dieci rossoblù. Il gol è però nell'aria e arriva al 6' quando dall'altezza del dischetto, Gaetani piazza la zampata che vale il vantaggio per la squadra fiuggina. La gioia ospite non dura comunque molto perchè al 15' Atzeni respinge su un tiro ad incrociare di Martiniello ma nulla può sulla ribattuta di Mamona che infila in porta. La gara si mantiene vivace con il Fiuggi che conserva il controllo della manovra. Al 25' Tajani va al tiro ma Di Rienzo è pronto e neutralizza. Il primo tempo si chiude con Gaetani che cerca il gol da cineteca ma il suo tentativo da centrocampo si spegne a lato.

Il Fiuggi torna in campo con ancora maggiore convinzione e l'avvio di frazione è tutta ciociara. E' sempre Gaetani a proporsi come terminale offensivo. Al 5' va al tiro ma trova ancora Di Rienzo pronto. La spinta degli ospiti cresce e la sensazione è che il gol non debba tardare ad arrivare e, infatti, puntuale arriva. Dopo alcune azioni non baciate da buona sorte di Tornatore, Proia e Tajani è ancora Gaetani a colpire. Al 20' l‘attaccante scambia sulla trequarti con Tornatore la cui imbeccata lo lascia solo davanti al portiere abruzzese che stavolta non può nulla. Dopo il secondo vantagggio la gara sembra finita perchè il Fiuggi pare in grado di controllare il risultato. Invececon il passare dei minuti la Vastese, pur se in modo confuso, riesce ad alzare il baricentro del gioco e gettare qualche pallone in area di rigore. Su una di queste situazioni arriva il gol del definitivo 2-2. Punizione dalla sinistra con Capitanio che in mischia segna il gol del definitivo 2-2. Prima del triplice fischio c'è ancora tempo per un diagonale velenoso di Papaserio che però non trova la porta e il risultato non cambia sino al termine.

Vastese-Atletico Fiuggi 2-2

Vastese: Di Rienzo, Di Filippo, Capitanio, Barbarossa (19'st Cardinale), De Angelis (14'st Obodo), Diallo (26'st Martinez), Le Noci (37'st Franzese), Di Prisco, Martiniello, Mamona (22'st Solimeno), Diarra

A disposizione: Boccanera, Altobelli, Sansone, Bernardi

Allenatore: D'Adderio

Atletico Fiuggi : Atzeni, Marianelli, Rizzitelli, Papaserio, Del Duca, Tornatore (45'st Foglia), Basilico, Gaetani, Proia, Tajani (34'st Moriconi), Frabotta

A disposizione: Chingari, Forgione, Tucci, Lo Duca, Cifarelli, Costa, Turzo

Allenatore: Incocciati

Arbitro: Gagliardini di Macerata; assistenti Alessandrino di Bari e Facchini di Bologna

Marcatori: 6'pt Gaetani, 15'pt Mamona, 20'st Gaetani, 42'st Capitanio

Note - Ammoniti: Diarra, De Angelis, Frabotta, Rizzitelli