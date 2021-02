Occasione fallita per il Fiuggi che in casa cede di misura al Matese, che si prende così la rivincita rispetto alla gara di andata. Ai campani basta Masotta al 6' della ripresa mentre l'Atletico sbaglia il calcio di rigore del possibile pareggio. Non basta il cuore e non bastano le le tante occasioni avute, l'Atletico si vede superare dal Matese in una gara che gli ospiti sono riusciti ad indirizzare grazie a Masotta nell'unica vera occasione avuta. Il match inizia con Fiuggi che prende subito in mano le redini del gioco. La squadra di Incocciati tesse le sue trame di gioco al piccolo trotto mettendo all'angolo gli avversari. Ne esce così una prima frazione di gioco dove i padroni di casa sono padroni del campo anche se non riescono a trovare il guizzo giusto per pungere con efficacia. Pochi i pericoli corsi da Novi che veste così i panni dello spettatore. Sul finire di primo tempo, i fiuggini cercano il colpo di coda con Basilico. La punizione del numero 10 ha il giro giusto per scavalcare la barriera ma è troppo centrale per far paura a Paombo. Nella ripresa i padroni di casa provano subito ad alzare la voce e, dopo una manciata di minuti, è Forgione a provarci con una girata di destro che però non inquadra lo specchio. Un minuto più tardi arriva la clamorosa beffa per i rossoblù. Palla lunga per il Matese: Abreu va al tiro, Novi non trattiene con Masotta che segna sulla ribattuta. I termali incassano il colpo ma ripartono. Al 22' l'occasione giusta per il pari: Basilico serve sull'inserimento in area di rigore Proia. Il numero 16 va al tiro a botta sicura ma trova l'autentico miracolo di Palombo. Il Matese si chiude con i ragazzi di Incocciati che spingono forte sull'acceleratore alla ricerca del meritato pareggio. Al 28' Forgione viene steso in area con il direttore di gara che assegna giustamente un calcio di rigore. Sul dischetto va Proia che però manda la palla sopra la traversa. Sospiro di sollievo per gli ospiti anche se da qui in avanti sarà comunque monologo rossoblù con il Matese completamente arroccato nella propria metà campo. La squadra di Urbano bada infatti al sodo e si preoccupa esclusivamente di sparare via i pericoli creati da un Atletico Terme Fiuggi autore di un vero e proprio assalto che non produce i frutti sperati.

Nonostante il forcing al triplice fischio del direttore di gara è il Matese ad esultare.

Tabellino

Fiuggi-Matese 0-1

Atletico Terme Fiuggi

Novi, Marianelli, Papaserio, Del Duca, Forgione, Tornatore, Basilico, Gaetani, Proia, Frabotta, Turzo

A disposizione: Atzeni, Moriconi, Rizzitelli, Pierreton, Foglia, Tucci, Cifarelli, Tajani, Costa

Allenatore: Incocciati

Matese

Palombo, Riccio, Setola, Cassese, Barone, Albanese, Masotta, Masi, Galesio, Felici, Abreu

A disposizione: Kuzmanovich, Mema, Riggio, Vodopivec, Mariconda, Apredda, Iannetta, Adusa, Riccio

Allenatore: Urbano

Arbitro: Selva di Alghero Assistenti: Bosco di Lanciano e Giorgetti di Vasto

Reti: 51' Masotta (M)

Note - Ammoniti: Cassese (M), Tornatore (A) Del Duca (A), Riccio (M), Mai (M), al 73' Proia calcia alto un rigore