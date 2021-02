Con cuore, carattere e determinazione l'Atletico Terme Fiuggi inchioda sul pareggio la capolista Castelnuovo Vomano. Al Comunale, i ragazzi di Incocciati vanno sotto due volte, ma in altrettante circostanze riescono a riequilibrare il punteggio rischiando addirittura di vincere nel finale. La cronaca: la gara dei ciociari si mette subito in salita. Dopo appena 2', infatti, Proia commette fallo su Loviso al limite dell'area regalando ai neroverdi una punizione davvero molto invitante. Sul pallone va lo stesso Loviso: palla che scende all'angolino alla sinistra di Novi che non ci arriva. I fiuggini provano a reagire e col passare dei minuti crescono e guadagnano campo. Al 9' l'Atletico trova il pareggio: gran botta da fuori di Basilico, Natale non trattiene permettendo a Gaetani di ribadire in fondo al sacco. La gara resta accesissima e all'11' il Castelnuovo sfiora il nuovo vantaggio: Emili controlla in area di rigore e lascia partire un fendente che si stampa sul palo più lontano per poi terminare tra le braccia di Novi. Al 23' clamorosa opportunità per la squadra di Di Fabio: Emili dalla sinistra pesca Sbarbati all'altezza del secondo palo, ma il numero 9 fallisce incredibilmente mandando sul fondo da due passi. Gli ospiti si rivedono al 32' con Tornatore che si procura un buon calcio di punizione dal limite ch, però, non sortisce effetti. Al 40' Novi sbaglia il disimpegno servendo Di Ruocco la cui stoccata si infrange su Proia che si immola e manda in angolo.

La prima frazione si chiude sul parziale di 1-1. Nella ripresa la prima chance degna di nota è per il Castelnuovo all'8': cross da sinistra di Di Ruocco, D'Egidio ci mette la testa ma manda sul fondo. Sul fronte opposto buona opportunità per Propria che si avventa sul pallone al limite dell'area sparando potente a lato. Palla fuori di poco. Al 16' calcio di rigore per i neroverdi: Novi non riesce ad abbrancare il pallone franando addosso a D'Egidio provocando così il penalty. Sul dischetto si presenta Loviso che riporta avanti i locali. Al 21' ancora il numero 5 sfiora la tripletta, stavolta su punizione, trovando una leggera deviazione della barriera che manda la sfera in angolo. L'Atletico Fiuggi si rifà vivo al 26' con il calcio di punizione di Tornatore bloccato da Natale. La squadra di Incocciati non molla e al 34' pareggia nuovamente i conti. Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra Cifarelli viene messo giù da Terrenzio e Campagna decreta il secondo penalty di giornata. Dagli undici metri va Proia che spiazza Natale e firma il 2-2 . Al 42' Foglia si libera al tiro ma Natale fa suo il pallone. La formazione fiuggina prova a vincere ma il punteggio non cambia. Sicuramente positiva la prova dei ragazzi di Incocciati che si rimettono in moto portando a casa un ottimo punto.

Tabellino

Castelnuovo Vomano 2- Atletico Fiuggi 2

Castelnuovo Vomano

Natale, Olivi, Sanseverino, Casimirri, Loviso, Terrenzio, D'Egidio (39'st Manari), Bregasi (28'st Porrini), Sbarbati (27'st Foglia Ma.), Emili (34'st Fidanza), Di Ruocco

A disposizione:Olivieri, Ndoye, Ferri, Croce, Gentile

Allenatore: Di Fabio

Atletico Fiuggi

Novi, Moriconi, Marianelli, Papaserio (28'st Rizzitelli), Del Duca, Forgione, Tornatore (27'st Cifarelli), Basilico, Gaetani (34'st Foglia Mi.), Proia, Turzo (13'st Pierreton)

A disposizione:Atzeni, Tucci, Lo Duca, Tajani, Costa

Allenatore: Incocciati

Arbitro: Campagna di Firenze. Assistenti: Barcherini di Terni, Brunozzi di Foligno

Marcatori: 3'pt Loviso , 9'pt Gaetani, 16'st Loviso (r), 34'st Proia (r)

Note - Ammoniti Papaserio, Turso, Bregasi, Terrenzio, Natale