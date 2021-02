Il Cassino butta letteralmente due punti facendosi rimontare in pieno recupero dall'Insieme Formia che trova un insperato pareggio in" zona Cesarini": 2-2. I padroni di casa giocano una buona partita ma pagano a caro prezzo due gravi disattenzioni che hanno portato ai gol ospiti. Bravi i benedettini a non perdere la testa anche una volta in svantaggio per effetto del rigore di Gomez ribaltando la gara con Lucchese e Vitiello. Nel finale una nuova disattenzione delle retroguardia di casa, unita ad un pizzico di paura di vincere, premia oltre misura un Formia dal quale ci si aspettava sicuramente di più, ma a cui va la grande attenuante dei tanti impegni ravvicinati che sta disputando in queste settimane.

Grossi è costretto a rinunciare a Tribelli ancora sofferente per il colpo ricevuto col Gladiator confermando il 3-5-2 trainato da Vitiello e Giglio in prima linea. Amato punta sul bomber Gomez in coppia con Longo e appoggiato da Del Prete nel reparto offensivo nell'ambito del suo 4-3-1-2.

Parte più determinato il Cassino che impone i suoi ritmi ma al 6' il primo tiro è degli ospiti con Del Prete che sfrutta una sponda di Gomez concludendo debolmente in porta: Della Pietra blocca comodamente. La risposta benedettina arriva un minuto più tardi ed è frutto di un malinteso tra Gorzelewki e Capogna che per poco non innesca Giglio che si catapulta sul retropassaggio del numero 60. Al 13' Lucchese da posizione ghiotta trova per un attimo lo spiraglio di tiro ma viene chiuso sul più bello dalla difesa tirrenica. Al 17' c'è l'episodio che sposta gli equilibri: il Cassino viene sorpreso in ripartenza, Longo punta Orlando che lo stende in area.

Il penalty appare solare, il signor Gagliardini di Macerara sposa questa tesi e decreta la massima punizione. Lo specialista Gomez spiazza freddamente Della Pietra e porta in vantaggio l'Insieme. Il Cassino non si abbatte cercando l'immediata reazione che si concrerizza tramite una rovesciata (debole) di Cocorocchio: Capogna c'è. Al 27' è il Cassino a reclamare un rigore per effetto dell'abbraccio troppo affettuoso di un difensore tirrenico su Lucchese, per l'arbitro è tutto regolare. Solertemente il Cassino continua nella sua impostazione dei ritmi venendo premiato al 31' quando perviene al pareggio: l'angolo teso di Carcione viene prolungato da Vitiello sul secondo palo liberando l'accorrente Lucchese che si inginocchia per affondare ma palla che vale l'1-1. Gli uomini di Grossi mettono addirittura la freccia al minuto 38 quando il cross profondo del neoentrato Sicuro viene recuperato da Di Giacomo che vede l'inserimento di Vitiello che da un metro non sbaglia: è 2-1 in appena sette minuti. La reazione degli uomini di Amato arriva al 41' con il tentativo di Del Prete: il suo destro dal limite decolla abbondantemente oltre la traversa di Della Pietra. Nella ripresa la partita si incattivisce complice un eccesso di indulgenza da parte dell'arbitro che ammonisce poco o nulla anche quando dovrebbe. Il Cassino si fa vedere al 7' con Sicuro che chiude una diagonale offensiva senza inquadrare lo specchio da posizione defilata. Al 9' ci prova Orlando la cui staffilata dal limite termina non lontano dai pali del portiere ospite. Al quarto d'ora Vitiello di rapina fa gridare al 3 a 1 fulminando Capogna bravo dapprima a respingere una punizione insidiosa di Picascia: a cassare tutto ci pensa il guardalinee che ravvisa una posizione di offside dell'ex attaccante del Seravezza che non sembra esserci dal replay. Al 33' Di Vito è pericolosissimo nel suo inserimento a sinistra alzando la palla sulla traversa: ma era tutto fermo per fuorigioco. È buona, invece, l'azione formiana un minuto più tardi quando Gorzelewki dall'altezza del secondo palo non riesce a correggere una spiazzata su angolo pericolosissimo di Lonardo: brivido per la panchina biancazzurra.

Al 42' il Cassino va vicino al tris con Camara che mette il piede su un rinvio profondo di Della Pietra dove Pirolozzi aspettava l'uscita di Capogna: per poco non ne usciva una frittata.

Il Formia perviene inaspettatamente al pareggio al 48' quando Tounkara lavora un buon pallone dal limite, si ricava lo spazio tra le maglie benedettine e tira una staffilata angolatissima che sbatte sul palo ed affonda in rete. Il Cassino si mangia le mani, il Formia tira un sospiro di sollievo.

Il tabellino

Cassino - Formia 2-2

Cassino: Della Pietra, Cocorocchio, Picascia, Orlando (25' st Darboe), Carcione, Ricamato, Lucchese, Di Giacomo (12' st Gagliardo), Tomassi (35' pt Sicuro), Giglio, Vitiello (19' st Camara). A disposizione: Del Giudice, Colacicco, Miele, Raucci, Lombardo. Allenatore: Grossi

Insieme Formia: Capogna, Quirino, Romano (16' st Durazzo), Fatati (10' st Tounkara), Gorzelewki, Pirolozzi, Chinappi (10' st Di Vito), Gargiulo, Del Prete, Gomez, Longo (10' st Lonardo). A disp.: Trapani, Stornaiuolo, D'Aniello, Puzone, Cuomo. All.: Amato.

Arbitro: Riccardo Gagliardini di Macerata. Assistenti: Schirinzi di Casarano e Spagnolo di Lecce

Marcatori: 18' pt Gomez (rig) (F), 31' pt Lucchese (C), 38' pt Vitiello; 48' st Tounkara

Note - Ammoniti: Di Giacomo (C), Romano (F), Della Pietra (C). Al termine della partita espulso Cocorocchio (C) per proteste. Recuperi: 2' pt, 7' st. Giornata primaverile, terreno in buone condizioni. Gara disputata a porte chiuse. Osservato un minuto di silenzio in memoria del 17enne Romeo Bondanese

