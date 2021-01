Nonostante lo stop imposto dagli organi competenti ai campionati regionali di calcio per via del Coronavirus, in casa Ceccano calcio 1920 si lavora per costruire un futuro più solido e sereno per quanto riguarda soprattutto l'ambito societario attraverso il lancio dell'azionariato popolare. Proprio per questo l'attuale presidente avvocato Gianluca Masi e la dirigenza rossoblù stanno elaborando tutta una serie di iniziative e progetti volti al coinvolgimento di più strati possibili della comunità locale e non solo.

Il tutto anche con il supporto dell'Amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Roberto Caligiore e il delegato allo sport Diego Bruni, oltre che la collaborazione dell'Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport, in particolare del dottor Antonio Anges, esperta nell'azionariato popolare delle società calcistiche.

Proprio per questo è stata fissata per domani alle ore 15.30, presso la sala consiliare del comune di Ceccano, una conferenza stampa nel corso della quale verrà illustrata tutta l'iniziativa, preparata nei minimi dettagli martedì pomeriggio presso lo studio dell'avvocato Gianluca Masi alla presenza della dirigenza rossoblù.

«Ho esposto ai presenti l'iniziativa che porterà all'azionariato popolare – esordisce il presidente – E' un progetto molto ambizioso volto a coinvolgere tutte le parti in maniera attiva e quindi a far partecipare nella vita e nella crescita della società i tifosi, l'amministrazione comunale, gli imprenditori e tutte quelle persone che hanno comunque a cuore la realtà sportiva di Ceccano. Sabato pomeriggio, quindi, insieme a due consulenti che si occupano di gestione del marketing e dell'azionariato popolare, presenteremo questo progetto. In quella sede forniremo dettagli e indicazioni specifiche. Subito dopo partiremo con la campagna che consentirà di mettere a conoscenza i cittadini di tutte quelle che sono le caratteristiche di questo progetto e che permetterà, anche attraverso un piccolo contributo, di dare un concreto aiuto per realizzare questo sogno. Ci stiamo anche adoperando per reperire una sede in centro, possibilmente in Piazza XXV Luglio, proprio per dare un punto di riferimento ai tifosi. Un progetto quindi per la città di Ceccano. Mi auguro che sabato si riesca a suscitare il giusto interesse ed entusiasmo, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Comunque - conclude l'avvocato Gianluca Masi - al fine di permettere un'ampia partecipazione, si sta organizzando la trasmissione in streaming sulla pagina Facebook del Ceccano calcio 1920».

Che cos'è...

Tramite l'azionariato popolare si ottiene una capillare diffusione della proprietà delle quote della società, che anziché essere possedute da un numero limitato di soci, è invece in mano ad un numero il più elevato possibile di soggetti, soprattutto investitori cosiddetti non istituzionali. Coinvolgendo un corposo numero di soggetti nelle sorti dell'impresa, l'azionariato popolare ha la capacità di favorire una maggiore stabilità politico-sociale con una distribuzione del reddito più omogenea, e consente una partecipazione ampia alle sorti della società attraverso la partecipazione di un vasto numero di soci alle assemblee societarie. In pratica le quote delle società sportive diventano di proprietà dei tifosi, che possedendo anche una sola azione, hanno la proprietà di una quota azionaria e godono di tutti i diritti e i doveri per legge spettanti al singolo socio.