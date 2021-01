Non si sblocca il Fiuggi, che è sì imbattuto ormai da quattro turni, ma non trova neanche stavolta il successo pieno e i tre punti per cominciare la rincorsa in classifica. Non era facile ottenere la vittoria su un campo ostico come quello dell'Aprilia e a conti fatti, visto l'iniziale svantaggio, il primo gol in maglia rossoblù dell'eterno bomber Diego Tornatore va salutato con ottimismo e speranza per il prosieguo del campionato.

Finisce dunque in parità la sfida tra Aprilia e Atletico Terme Fiuggi. La squadra di Incocciati deve dunque accontentarsi di un punto ma, oltre a godersi il primo gol di Tornatore, - come detto - prosegue comunque nella sua marcia facendo salire a quattro le gare senza sconfitte. Parte forte l'Aprilia che prova subito ad alzare la voce con Johnson neutralizzato però da un Atletico Terme Fiuggi che risponde subito a dovere. Al 5' ad accendersi è infatti Proia che sgancia un autentico siluro che sibila di un niente a lato della porta di Prudente.

I padroni di casa però spingono e poco prima del quarto d'ora riescono a sbloccare il match. Al 14' Bosi serve Luciani che infila alle spalle di Novi il gol dell'1-0. L'Atletico Terme Fiuggi però rimane aggrappato al match e, sul finire di primo tempo, trova la chiave giusta per rimettersi in carreggiata. Al 40' Tornatore è innescato alla perfezione e in area insacca un diagonale micidiale su cui l'estremo difensore avversario non puà nulla: è l'1-1 con cui si andrà al riposo.

Nella ripresa, dopo una parata di Novi su Bernardini, i fiuggini provano a dare la svolta al match. Al 10' Frabotta serve in area di rigore Cifarelli che però spara alto da buona posizione con l'estremo difensore dell'Aprilia che tira così un sospiro di sollievo.

Un paio di minuti dopo è ancora Novi a strappare applausi con la gran parata su Olivera. Poco prima della mezzora Tornatore cerca il colpo di coda ma il suo destro sorvola la traversa. Nel finale l'Atletico Terme Fiuggi rimane in dieci per il rosso a Moriconi ma la truppa di Incocciati gestisce bene con il match che si chiude così sull'1-1.

Negli altri match del Girone F, Campobasso bloccato in casa sullo 0-0 da un vivace Giulianova nell'anticipo del sabato e Olympia Agnonese che in rimonta fa 1-1 sul suo campo con il Cynthialbalonga (Panaioli e Maniscalchi a segno). Pari anche del Rieti sul terreno di gioco del Casltelfidardo e 3-1 della Vastese sul Vastogirardi. Tre i rinvii: Matese-Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio-Pineto e SN Notaresco -Tolentino...

Tabellino

Aprilia - Fiuggi 1-1

Aprilia Racing

Prudente, Pollace, Sossai, Vasco (40' st Ouedraogo), Bosi, Olivera, Luciani, Bernardini, Camara, Calisto, Johnson (29' st Nohman)

A disposizione: Manasse, Succi, Pezone, Battisti, Aglietti, Ruggieri, Laghigna Allenatore: Galluzzo

Atletico Terme Fiuggi

Novi, Moriconi, Marianelli (42' st Cibei), Papaserio, Del Duca, Tornatore (39' st Rizzitelli), Proia, Cifarelli, Tajani (44' st Foglia), Esposito, Frabotta

A disposizione: Atzeni, Basilico, Gaetani, Tucci, Lo Duca, Costa

Allenatore: Incocciati

Reti: Luciani 13' pt (A), Tornatore 40' pt (ATF)

Arbitro: Foresti di Bergamo. Assistenti Pulcinelli di Siena e Vagheggi di Arezzo

Note - Espulso Moriconi (ATF) al 35'st per doppia ammonizione e Incocciati (allenatore Atletico Terme Fiuggi) a fine gara; Ammoniti Sossai, Esposito, Frabotta, Camara; recupero 4' st