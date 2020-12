Sconfitta casalinga per l'Atletico Terme Fiuggi che nell'ultimo turno di questo 2020 esce sconfitta a domicilio dal Rieti. È la rete dell'ex Anagni Galvanio, a dieci minuti dalla fine, a sancire il terzo ko stagionale su otto gare disputate per i rossoblu di mister Beppe Incocciati che incappano in una giornata decisamente storta. Amaro in bocca per i fiuggini che non sono riusciti a capitalizzare la gran mole di gioco prodotta a cui si aggiungono poi un rigore sbagliato e due traverse colpite. Il match inizia con gli amarantocelesti che partono forte ma Spadini, nei primi dieci minuti, strappa applausi con un paio di ottimi interventi.

Con il passare dei minuti la squadra di mister Incocciati prende però in mano le redini del gioco e inizia a mettere all'angolo gli avversari. Al 22' si accende Balistreri che piazza un'incornata con cui però scheggia solamente la traversa. Il Rieti fatica e Fiuggi ha l'occasione per sbloccare il match. Balistreri guadagna un calcio di rigore che però lui stesso si farà parare da Scaramuzzino con Proia che poi centra clamorosamente la traversa sulla ribattuta.

Nonostante l'errore i fiuggini prendono coraggio e nel finale sfiorano la rete con un gran sinistro di Basilico che però non sortisce l'effetto sperato. Nella ripresa la musica non cambia perchè l'Atletico inizia nel migliore dei modi.

I padroni di casa continuano infatti a guidare le danze andando vicino al gol grazie a Forgione di testa.

La doccia fredda per i fiuggini arriva al 35' quando Galvanio scatta e si presenta a tu per tu con Novi per poi insaccare l'1-0.

Il forcing finale non basta però e così, dopo 4 minuti di recupero, il Rieti si prende i tre punti. Ora la pausa per le Festività, si riprenderà il 6 gennaio dell'anno nuovo, con l'Atletico Terme Fiuggi che andrà a far visita alla pericolante Giulianova.(GB)

Fiuggi 0 - Rieti 1

Atletico Terme Fiuggi - Spadini (Novi), Moriconi, Rizzitelli, Papaserio, Forgione, Basilico (Gallinari), Balistreri (Cifarelli), Proia, Diarra, Frabotta, Turzo (Filogamo). A disposizione: Cibei, Tucci, Lo Duca, Tajani, Costa. Allenatore: Incocciati

Rieti - Scaramuzzino, Brumat, Gualtieri (Martinelli), Orchi, Scognamiglio, Montesi, Galvanio (Nobile), Marchi, Fioretti (Tiraferri), Esposito, Zona (Vari)

A disposizione: Mattei, Magliozzi, Parente, Falilò , De Vitis. Allenatore: Campolo

Arbitro: Bianchi di Prato; assistenti Albi e Rinaldi di Pisa

Marcatori: Galvanio 35'st

Note - Ammoniti: Basilico, Papaserio, Scognamiglio, Gualtieri, Marchi, Vari, Galvanio, Nobile, Tiraferri. Recupero: 3'pt - 4'st