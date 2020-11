Il Cassino riprende fiato prima di rituffarsi in campionato. La giornata di oggi sarà ancora dedicata ai recuperi di Serie D e, salvo sorprese, il torneo dovrebbe riprendere regolarmente tra otto giorni. Allora i benedettini saranno attesi dalla trasferta di Artena dove affronteranno i rossoverdi di Perrotti che oggi sono chiamati al proprio impegno di recupero in casa contro il Latte Dolce.

Ottimo il momento dei cassinati dopo il tris di successi per che li lancia in classifica: «Credo che tra i nostri meriti principali ci sia quello di non allentare il ritmo, mai - dichiara mister Sandro Grossi a chiusura della settimana di lavoro sul campo- Certo, la partita della domenica ci manca eccome, ma cerchiamo di compensare in settimana con due partitelle a pressione. L'importante però è che comunque il campionato possa riprendere, ovviamente, con tutte le precauzioni del caso. Stiamo attraversando un ottimo momento ed è davvero un peccato per questo continuo fermarsi e riprendere. Mi capita di ripensare ad un inizio un po' sotto tono. A Formia non meritavamo la sconfitta».

Non gli va proprio giù quel kappaò in riva al Tirreno al tecnico di Caira che sovente torna su quella sfida. Ma dove può arrivare questo Cassino?

«Non è il caso di fare voli pindarici sull'entusiasmo di qualche risultato positivo - sottolinea ancora Sandrone - dobbiamo lavorare giornata per giornata cercando di puntare al massimo in ogni gara, ad un certo punto poi guarderemo la classifica. Io voglio sempre vincere. Continuo a dire che la società mi ha chiesto un campionato di medio-alto livello e di valorizzare i giovani. Credo che siamo in linea con gli obiettivi anche perché la qualità non manca in rosa.

«Abbiamo under molto forti, non ultimo il giovane Raucci che per me entra a pieno titolo in squadra. Sugli esperti ci mettevo la mano sul fuoco anche quando le cose sembravano non andare. Ho sentito critiche troppo presto. Adesso quei calciatori criticati stanno prendendo il Cassino sulle spalle».

Quando a Grossi chiediamo se la coperta degli over non rischia di essere un po' corta ci risponde così: «Non è affatto un male - commenta - collocare troppi calciatori senior in panchina non è mai facile, si creano dei dissidi che possono influire sul clima dello spogliatoio, ci sono già passato in altre esperienze, gli equilibri sono molto importanti. Per me 9 esperti sono un buon numero. Mercato? Beh, non ne ho parlato in società. Stando così le cose si potrebbe lavorare su qualche "Età di Lega" al netto di occasioni over».

Se proprio Grossi non vuole sbilanciarsi sul ruolo del suo Cassino (e neanche sul mercato) appare meno ingessato quando parla degli altri: «Sulla carta c'erano 6-7 corazzate in partenza che avevano investito tanto - sostiene - ma non sempre il campionato lo vince chi spende di più. Adesso credo che le pretendenti possano ridursi a Savoia, Monterosi, Latina e devo capire se inserire anche la Nocerina in questa rosa.

«Dietro - conclude - vedo un gruppone di ottime squadre dove metto anche il Cassino».