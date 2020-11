Il Cassino continua ad allenarsi in vista del recupero di domenica prossima contro il Muravera. Dopo un paio di giorni di stop riprenderà ufficialmente domani la preparazione e non mancano gli acciacchi in casa biancazzurra con differenti calciatori alle prese con piccoli problemi fisici. Anche per questo si è deciso di annullare, in accordo con l'Atletico Fiuggi, l'allenamento congiunto in programma per ieri mattina proprio contro il team di Beppe Incocciati.

«Abbiamo qualche piccola defezione in rosa al momento ma contiamo di recuperare tutti per la sfida contro il Muravera- esordisce mister Sandro Grossi- non si tratta di problemi molto importanti, credo che qualche giorno di riposo possa fare al caso per ricominciare in perfetta tenuta fisica la preparazione da martedì prossimo». Darboe e Giglio stanno procedendo la loro marcia verso il recupero: quello del mediano dovrebbe essere certo, quello della punta probabile. Il bomber casertano è ancora alle prese con un guaio muscolare all'inguine ma il trainer benedettino confida nel recupero per la sfida di domenica prossima. Cocorocchio pure è in via di guarigione. Malanni anche per Della Pietra e Ricamato sui quali c'è ottimismo per cui dovrebbero aggregarsi al resto del gruppo già a partire dalla ripresa degli allenamenti prevista per martedì. Miranda, risultato positivo al Covid, è in attesa del tampone da parte dell'Asl che accerti la negativizzazione: è lotta contro il tempo per la sua disponibilità.

A proposito di Covid, Sandrone riabbraccia, metaforicamente, il direttore Antonio Lillo colpito anch'egli dal virus: «È una figura molto importante della famiglia del Cassino siamo molto felici di riaverlo tra noi».

Intanto alla truppa benedettina si è aggiunto Franco Calcagni (classe ‘88), attaccante cassinate e già ex, attualmente tesserato con l'Isernia prima dello stop ai campionati dilettantistici: ha ottenuto l'ok per allenarsi con la squadra fino all'apertura delle liste.

«È un calciatore che conosco bene avendolo già allenato - ha asserito ancora Grossi - approfitterò di questo tempo per osservarlo da vicino e capire se possa integrare il nostro reparto avanzato che anche numericamente potrebbe aver bisogno di un ulteriore elemento. Staremo a vedere».

I RECUPERI

Con le reti di Montanari e Costantini (al 39' e al 44' del secondo tempo) il Monterosi piega la Nuova Florida e si accomoda al primo posto della classifica nel Girone G. La squadra di mister D'Antoni ha ancora un recupero da giocare : domenica prossima la squadra dell'ex centrocampista del Frosinone affronterà la trasferta di Nola. Altro recupero del Girone G è stato quello tra Carbonia e Gladiator, giocato sul campo di Villamassargia e terminato con il risultato di 1-1. I padroni di casi di Marco Mariotti sono passati in vantaggio con Stivaletta al 35'. Una gioia durata appena due minuti con gli ospiti che hanno agguantato il pareggio con Maraucci. La squadra sarda ha dovuto rinunciare a uomini importanti come Cappai, Palombi e Bagaglini. Il primo tempo è stato equilibrato con occasioni da ambo le parti: al 35' il vantaggio del Carbonia con un gran tiro di Stavaletta. Poco dopo il pari degli ospiti, con Maraucci che di testa ha battuto il portiere sardo. Nella ripresa ancora occasioni per entrambe le squadra col risultato che non è cambiato. Un altro recupero si è disputato nel Girone F: 0-0 tra Aprilia e Matese nel match valevole per il 4° turno. Aprilia propositivo, Matese a giocare di rimessa. I pericoli non sono stati molti e il pari senza gol rispecchia quanto visto in campo.