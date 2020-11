Il Covid ha costretto la Lega Calcio ad interrompere la stagione dei dilettanti ancor prima che iniziasse. In Eccellenza, ad esempio, con diverse gare da recuperare sono andate in archivio appena cinque giornate ed all'orizzonte è difficile vedere o prevedere la ripresa delle ostilità. La salute di tutti, giocatori e tecnici in primis, va tutelata e pur comprendendo gli interessi che girano intorno al calcio dilettantistico in questo momento non è assolutamente possibile giocare ed allenarsi, nel vero senso della parola, in sicurezza!

Al momento con il Dpcm del 4 novembre è stata stabilita la sospensione dei campionati sino al 3 dicembre e con i numeri attuali dei contagiati è difficile pensare ad una ripresa imminente. Anche perché, allenamenti individuali a parte che non possono certo sostituire la normale attività tecnico-atletica, le squadre con quasi due mesi di stop si troveranno a dover ricominciare la preparazione come se fosse il pre-campionato. Ed allora, affinché non venga falsata una stagione complicata, chi di dovere dovrà trovare soluzioni alternative qualora, come si spera, alla ripresa si possano portare a termine i campionati dilettantistici 2020-2021. Il Città Monte San Giovanni Campano dei presidenti Sandro Sigismondi, Giovanni Mastrantoni e Marco Abballe ha optato per la sospensione di tutte le attività con diligenza e grande senso di responsabilità...

«L'A.S.D. Città Monte San Giovanni Campano, dopo aver valutato attentamente l'andamento generale della situazione epidemiologica legata al Covid-19 ed in particolare quello del Comune di Monte San Giovanni Campano e dei paesi limitrofi, ha deciso di sospendere qualsiasi tipologia di attività riferita alla prima squadra ed alla formazione Juniores Regionale "B" fino al 03 dicembre 2020. I massimi dirigenti giallo-azzurri Marco Abballe, Giovanni Mastrantoni e Sandro Sigismondi hanno a cuore la salute dei propri tesserati e con questa decisione azzerano le probabilità di contagio per quanto riguarda le attività sportive del club monticiano. In attesa di poter tornare a fare sport senza alcun rischio auguriamo il meglio ad ogni singola società sportiva»; questo il messaggio che si evince dal sito ufficiale giallo-azzurro asdcittamontesangiovannicampano.it

Con mister Angelo Bottoni ci siamo soffermati sul momento che sta vivendo il calcio.

Mister, stiamo vivendo un momento buio per la vita in generale e, nello specifico, per il calcio; come e quando ne usciremo?

«Indubbiamente stiamo attraversando un momento strano e alquanto difficile ma sono convinto che ne usciremo... Purtroppo penso ci vorrà la primavera per vedere la luce, non prima a mio parere».

La società monticiana, con grande senso di responsabilità, ha deciso per il fermo di tutte le attività fino al 3 dicembre; è d'accordo con la scelta dei suoi presidenti?

«Assolutamente sì, era inevitabile vista la situazione! Per quanto ci riguarda probabilmente siamo stati i più colpiti da questa vicenda con tanti contagi e già con un mese di inattività nelle gambe e nella testa. Non c'erano le condizioni per proseguire nemmeno con gli allenamenti individuali».

Senza allenamenti sarà impossibile riprendere a giocare ai primi di dicembre anche se i dati quotidiani sui contagi non fanno ben sperare per la ripresa...

«Tornare a giocare prima del nuovo anno è pura utopia! Il mio auspicio è che quando torneremo in campo ci venga data la possibilità di allenarci per un buon periodo di tempo, visto che nel nostro caso rischieremo di arrivare a tre mesi di stop, ovvero più della canonica sosta estiva».

C'è il forte rischio di dover assistere, qualora si riprenda a giocare, ad un campionato falsato?

«Beh, un campionato fermo due/tre mesi non sarà mai un campionato regolare e veritiero fino in fondo, questa è la dura realtà».

In attesa di tornare in campo in estrema sicurezza l'auspicio è che si possa uscire da questo incubo quanto prima!