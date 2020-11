Il Cassino continua a lavorare. La pausa forzata imposta dall'ultimo Dpcm allenta ma non ferma i lavori sotto l'abbazia benedettina con i biancazzurri che continuano a sudare in vista del recupero della sesta giornata prevista per domenica 22 novembre in casa contro il Muravera: «Parlando strettamente di campo è un peccato lo stop della stagione perché stavamo attraversando un buon momento - afferma il tecnico del Cassino Sandro Grossi - dopo un inizio balbettante stavamo trovando la quadratura del cerchio. L'interruzione della stagione arriva in una buona fase per noi dove eravamo in progresso. Peccato, ma la situazione pandemica in Italia e nel mondo è piuttosto seria».

«Noi ci stiamo allenando come al solito, seguendo ritmi precisi - continua il mister di Caira - in questo momento è fondamentale mantenere costante il nostro livello di forma (e quindi di allenamento) per arrivare in buone condizioni alla partita con la formazione sarda, sarà fondamentale non sciupare il lavoro svolto in questa prima parte di stagione».

Proprio per questo ci potrebbe essere in programma anche qualche amichevole prossimamente. Come noto in questo periodo di stop imposto dalle normative governative, la Lega Nazionale Dilettanti ha avuto l'ok svolgere almeno i recuperi delle decine di partite rinviate in queste primissime gare stagionali per via del Covid 19: «È fuor di dubbio che l'interrompersi della stagione in qualche modo condizioni la stessa perché una cosa è giocare ogni domenica, una cosa è fare degli "stop and go" specialmente per calciatori che non sono abituati, sicuramente alla fine la stagione ne uscirà condizionata, è inevitabile».

Il risvolto della medaglia in casa cassinate, però, è il recupero degli infortunati: «Saranno con ogni probabilità del gruppo per il recupero del 22 novembre gli indisponibili Giglio, Cocorocchi e Darboe; per noi sono molto importanti».