Salta anche Cassino-Muravera per Covid 19, in programma ci saranno solo due partite. Si allunga la sfilza dei match rinviati concernenti la settima giornata del girone G di Interregionale che apre foschi interrogativi sul prosieguo del campionato, o comunque mette in preventivo uno stop. Non che servisse il rinvio della partita dei benedettini per porre l'accento su una questione che ormai si sta allargando a macchia d'olio ma sicuramente questa sfida si aggiunge ad un computo che ormai conta svariate decine di posticipi in tutta Italia. «Una riflessione andrà aperta ma secondo me, e secondo noi del Cassino, si deve andare avanti finché è possibile in sicurezza - è la posizione del vicepresidente biancazzurro Andrea Balsamo sulla questione - nella consultazione della Lega Nazionale Dilettanti circa la prosecuzione o meno del torneo, ci siamo schierati per l'andare avanti, credo che sia la strada giusta fino a quando le condizioni lo consentiranno. Il calcio deve fare la sua parte sperando che i numeri del contagio si plachino, in caso contrario vedremo il da farsi».

Nel consueto giro di tamponi infrasettimanale, è emersa la positività di un calciatore biancazzurro, come specificato dalla società di via Appia proprio nella mattinata di ieri, questi comunque sarebbe asintomatico. Come da protocollo è stata è avvertita immediatamente la Lega avviando la procedura di rinvio della partita a data da destinarsi: «Non potevamo esimerci dall'iniziare l'iter previsto in questi casi - continua il dirigente cassinate - in primis dobbiamo tutelare la salute dei calciatori e dei dirigenti per far sì che lo sport continui in modo sicuro».

Se il trend di numeri continuerà a crescere, non è da escludere a partire già dalla settimana prossima che il premier Conte dia un'altra stretta agli spostamenti per evitare un lockdown stile marzo o giù di lì: la netta sensazione è che stavolta la Serie D non verrà risparmiata, venendo sospesa almeno fino ad un significativo calo della curva epidemica.