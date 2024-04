La FMC Basket Ferentino apre il girone di ritorno regalando una straordinaria vittoria corale ai tanti tifosi presenti sugli spalti del PalaPonteGrande: con la Mediterranea Teramo, termina 83-59, con l'ago della bilancia sempre in favore dei padroni di casa, che impattano la gara con il giusto atteggiamento. I gigliati riscattano il referto giallo rimediato nella gara d'esordio sul parquet abruzzese, esprimendo il proprio piano partita con fluidità e solidità sui due lati del campo.

Lo starting five scelto dal tecnico amaranto Lulli: Serra, Ciarpella, Rullo, Gerlero, Bisconti. Il coach teramano risponde con Trovarelli, Massotti, Di Febo, a coadiuvare Prenga e il pivot Zalalis. Una sfida subito calda, caratterizzata da ritmi alti: la fisicità di Bisconti nel pitturato e l'asse Serra-Ciarpella portano gli amaranto in vantaggio, con i teramani a restare a contatto con la coppia formata da Massotti e Di Paolo. Ciarpella serve l'assist in angolo per Gerlero, prima di realizzare la tripla, che fa sospendere il tempo al tecnico Gramenzi (20-12). Alla ripresa delle ostilità, cambiano gli interpreti, con l'ingresso di Rossi e Polselli, ma lo spartito resta invariato (27-17). Il duo Bisconti-Ciarpella trascina i locali, con la mano calda dall'arco di Rossi e Rullo ad aumentare la discrepanza fino al +20. Le iniziative degli esterni, Di Paolo e Di Febo e del centro lituano in casacca rossa, tengono gli ospiti sul 51-34.

Si rientra con i biancorossi a diminuire il ritardo, trainati da Zalalis e Prenga. Sull'altro fronte Ciarpella, con la complicità delle giocate di Rullo, Rossi e Galuppi, a far volare gli amaranto sul 66-42. Oltre all'mvp del match, Ciarpella (18 punti per lui), i locali portano in doppia cifra anche Rullo (13) e il duetto dei lunghi, Bisconti (14) e Polselli (12), a cui vanno a sommarsi le otto iscrizioni a testa, di Rossi e Gerlero. La tripla di Rullo (dodici le bombe dei locali a fine gara) e il canestro di Prenga, fissano il punteggio sul 71-44 dopo trenta minuti. La FMC continua a produrre gioco con Polselli, Ciarpella e Collalti, coadiuvati dai giovani Russo e Atturo (esordio per lui nel panorama senior). I timbri di Guardigli e del numero 14 ciociaro, mandano i titoli di coda con 83-59 sul tabellone. Ferentino avanza sul secondo gradino della graduatoria, prima della trasferta pesarese: con lo stesso bottino (dodici punti), la Carver Roma, l'Amatori Pescara e la Stella Azzurra Viterbo.

«Complimenti ai ragazzi - ha detto coach Lulli - che hanno affrontato la partita con lo spirito giusto. Solidi sul piano difensivo, cercando di togliere dal campo, i loro punti di forza, con buone percentuali e soluzioni dal perimetro e vicino a canestro. Sono estremamente contento della risposta di tutta la squadra. Due punti importanti che alimentano le nostre speranze. Diverse, le formazioni al secondo posto e conteranno tanto gli scontri diretti e le prossime gare... Pensiamo a Pesaro, una partita durissima, da affrontare con la massima attenzione. I marchigiani nonostante le assenze, hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Nella gara con Porto Recanati, sulla carta la più complicata, aspettiamo la stessa risposta di pubblico vista con Teramo: i ragazzi meritano affetto, sostegno e supporto».