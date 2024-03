Il team di Luigi Chiacchio si è distinto nei giorni scorsi al "Campionato regionale Feam" che si è svolto a Viterbo.

Ottimi risultati raggiunti dai sette atleti della struttura sportiva che si trova a Chiaiamari, frazione di Monte San Giovanni Campano. Il plauso a Lorenzo Perna, Lorenzo Schirinzi, Gianni Sarra, Michele Di Folco, Mattia Knichal, Ettore Lisi e Lucrezia Rotondi. Hanno gareggiato nella "kick boxing" e nel "K1" portando a casa ben cinque primi posti e due secondi posti.

La maggior parte degli atleti in gara sono di Monte San Giovanni Campano. Tutti i partecipanti erano al loro esordio ufficiale in un evento agonistico e l'emozione, pertanto, di aver raggiunto un risultato così importante, salendo sul podio, è stata grande. Una soddisfazione sia per gli atleti, sia per i genitori e soprattutto per chi ha sempre creduto in loro, Luigi Chiacchio.

«Sono orgoglioso di tutti gli atleti del mio team che con impegno, dedizione, sacrifici, sono riusciti a portare a casa grandi risultati. L'emozione è stata ancora più grande perché si trattava del loro esordio in un evento agonistico e vederli sul podio mi ha riempito di gioia. Felicissimi anche i genitori. Al ritorno da Viterbo abbiamo festeggiato i risultati ottenuti brindando ad una lunga carriera piena di successi e titoli conquistati». Il team Chiacchio si sta ritagliando spazi sempre più incisivi grazie all'impegno dei suoi atleti e tecnici, che con sacrificio ed orgoglio cercano di portare in alto anche il nome di Monte San Giovanni Campano associandolo a importanti risultati sportivi.