Conclusa al Palaromboni, messo a disposizione dal comune di Colleferro e dall'assessore Sara Zangrilli, la fase provinciale Roma Sud di Tennistavolo: il liceo scientifico Bruno Touschek di Grottaferrata domina le categorie maschili. Terminato ieri il torneo a squadre tra gli Istituti secondari di secondo grado maschili (i femminili e il primo grado saranno ricompresi nel concentramento odierno di Roma) che metteva in palio quattro posti per le finali regionali che si disputeranno allo stadio olimpico di Roma il 19 aprile.

A fare la parte del leone il Touschek di Grottaferrata, che vince le categorie Allievi (biennio) e Juniores (triennio).

Qualificati alla finale regionale, secondi in entrambe le categorie, anche i ragazzi del liceo con indirizzo sportivo Murialdo di Albano.

«Siamo felici di contribuire alla riuscita di un'iniziativa così importante per il mondo della scuola come i Campionati studenteschi, mettendo a disposizione dei ragazzi quanto di meglio offre la nostra città - ha commentato l'assessore allo sport Sara Zangrilli - Il Tennistavolo fa parte della nostra tradizione sportiva da anni e intendiamo supportarlo in ogni occasione possibile».

A premiare gli Allievi (Garritano, Cofani, Allocca) e gli Juniores (Latini, Stella, Allocca) del Touschek, il vicesindaco di Colleferro Giulio Calamita e il presidente di Asd Mitici Colleferro (la società sportiva che da 37 anni diffonde la disciplina del Tennistavolo sul territorio) Paolo De Luca.

«Quando il Tennistavolo chiama noi ci siamo sempre -

conclude il presidente Asd Mitici Colleferro - E comunque è un piacere vedere ragazzi di tutta la provincia cimentarsi in questo sport. Anzi, di più. È uno stimolo ad andare avanti sulla strada intrapresa dal 1987, che ci ha portato a rappresentare la nostra città in Italia con i nostri atleti, guidati dal direttore sportivo Gennaro Di Napoli, uno che da giocatore ha fatto la storia del Tennistavolo laziale».