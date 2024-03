Grandi risultati per il settore del Nuoto Artistico della Bellator Frusino. Nelle giornate di Sabato 2 Marzo e Domenica 3 Marzo le sincronette, guidate da Deborah Iannarilli, hanno conquistato tantissime medaglie ai campionati regionali UISP. Grande soddisfazione da parte di tutti per gli ottimi risultati che premiano il grande lavoro fatto dalla società ciociara, di casa presso la Piscina Polivalente di Frosinone, in questa disciplina.

Nella giornata di Sabato si sono esibite le più piccole di casa Bellator nelle categorie Esordienti B, Esordienti A e Juniores 3. Nella categoria Esordienti B sono arrivate due medaglie: 3° Posto singolo di Eva Sellari e 2° Posto trio con Miriam De Maria, Mia Mazzocchi ed Eva Sellari. Nella categoria Esordienti A sono invece cinque le medaglie conquistate: 1° Posto per Virginia Dell'Uomo e Claudia Mancini nel duo, 1° Posto nel trio con Francesca De Meis, Miriam Tomassi e Cristiana Verde, 1° Posto di squadra, 2° Posto nel duo con Amanda Margagnone e Sofia Motameni e 3° Posto nel singolo con Amanda Margagnone. Nella categoria Juniores 3 è invece arrivato un 3° Posto nel duo con Eva Morricone e Francesca Noce.

Nella giornata di Domenica, presso lo Stadio del Nuoto di Monterotondo, si sono esibite le sincronette Bellator nella categorie Ragazze, Juniores ed Assolute. Nella categoria Ragazze sono arrivate quattro medaglie con il 1° Posto nel solo di Desirèe Reali, il 1° Posto nel trio ragazze con Chiara Concutelli, Desirèe Reali e Maria Saggese, il 1° Posto di squadra e il 2° Posto nel duo con Sara Del Brocco ed Eva Mariani. Nella categoria Juniores tre medaglie: 3° Posto nel solo di Elisa Piccoli, 3° Posto nel duo con Elisa Piccoli e Ludovica Scaccia ed il 3° Posto di squadra. Infine, è arrivato anche il primo posto di Giulia Savo nella categoria Assoluti.

Queste le parole dell'allenatrice Deborah Iannarilli al termine della due giorni: "Siamo felici per questi risultati. Le ragazze sono state molto brave e le medaglie ottenute possono essere uno stimolo importante per allenarsi e cercare di migliorarsi sempre di più".

Nel settore del Nuoto Artistico la Bellator Frusino ha intrapreso, a partire da questa stagione sportiva, una collaborazione sportiva con la società All Round. Le ragazze della società All Round si sono laureate campionesse d'Italia nella categoria Master.