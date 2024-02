Torneo di Wrestling per pesi leggeri a Tecchiena di Alatri. Domenica 25 febbraio alle 16.30 al palazzetto dello sport appuntamento per un evento ricco di spettacolo e acrobazie quello organizzato dalla Italian Wrestling Association. A sfidarsi infatti saranno 8 pesi leggeri provenienti da tutta Europa che, a suon di voli e manovre spericolate, si daranno battaglia per prevalere e diventare il miglior peso leggero del 2024.

IWA Flying High vedrà la partecipazione del frusinate Nicholas Fedeli, del campione o campionessa italiano IWA, Flowey Queen, della stella britannica JJ Gale, del funambolico Kuro dalla Francia, del duro a morire Tao Man, del modaiolo Fashion Gabriel, del re della periferia romana Davide Adami e del venezuelano ma ormai adottato in Ciociaria, Uragano Nero.

Un torneo che si preannuncia davvero imperdibile se volete passare due ore spensierate e ricche di divertimento. I biglietti al costo popolare di soli 10 euro sono disponibili via whatsapp al 3348746722,oppure direttamente domenica in biglietteria a partire dalle ore 15.50