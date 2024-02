Vittoria di grande importanza per il Nuovo Basket Alatri che passa 82-90 sul campo del Cinecittà Polaris e si rilancia nella classifica del Girone A della Divisione Uno regionale di pallacanestro. Una gara che ha visto i romani partire meglio con un parziale di 23-15 per aprire l'incontro.

Alatri ha il merito di restare aggrappata al match nel secondo periodo grazie alle giocate in penetrazione di Fiorini, nonostante un primo tempo da 48 punti concessi agli avversari. Dopo essere tornati negli spogliatoio con 10 punti di svantaggio, nella terza frazione i ciociari stringono le maglie della loro difesa e ribaltano le sorti dell'incontro con un 11-23 che vale il vantaggio all'ultimo riposo. Nel periodo conclusivo gli ospiti riescono anche ad allungare e gestiscono bene un finale abbastanza convulso che però non rimette in discussione il risultato. Arrivano così due punti pesantissimi per la NB Alatri che si porta a +6 sulla zona retrocessione e torna a -2 dalla zona playoff, sfruttando l'inatteso passo falso casalingo di Albano con il fanalino di coda DBS. Ora per il quinto posto ci sono ben sei squadre nell'arco di quattro punti per quella che si preannuncia una lunga volata nelle ultime dieci giornate di regular season.

Prossima sfida sabato 17 febbraio alle 18:30, al Pala Minnucci arriverà l'Olimpia Roma, attualmente appaiata agli alatrensi a quota 14.

TABELLINI

Cinecittà Basket Polaris 82 - Nuovo Basket Alatri 90

Parziali: 23-15, 25-23, 11-23, 23-29

Polaris: Ercoli 17, Fiore 2, Sernicola, Galanti 16, Febbi, Iorio n.e., Giampaolo 12, V. Zecca n.e., Grasso 20, Macculi n.e., M. Zecca 2, Di Salvo 13. All. Venditti, ass. Chimenti-Chianese.

Alatri: Soiraghi n.e, Marini, Andreozzi 19, Costantini 9, Nistor n.e., Maggi n.e., Stripe 19, Coccia, Fiorini 23, Liberati 7, Cappadozzi 13. All. Pantano.