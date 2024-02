Sabato 3 e domenica 4 febbraio a Campo Felice (AQ) è di scena il 14° Orsello Cup di sci alpino, manifestazione organizzata dallo sci club Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio e Sardegna), con il prezioso contributo di importanti aziende come Pasquarelli Auto, Giulius Pet Shop, Orsolini, Energiapura e Vima. In gara per due prove di slalom speciale le categorie Super Baby, Baby 1 e 2, Cuccioli 1 e 2, Ragazzi e Allievi maschile e femminile. In palio per gli atleti, oltre ai titoli della manifestazione, anche i punti per la qualificazione alle prossime gare nazionali e per il 2° Trofeo Energiapura che vede impegnati tutti gli atleti del CLS della FISI delle categorie più giovani (da Super Baby a Cuccioli 1 e 2), con una speciale classifica stagionale e premiazioni dedicate in occasione del prossimo Lazio Pianeta Sci. «Abbiamo rimodulato il consueto format della manifestazione – afferma il Presidente dello SC Orsello Magnola, Franco Ruggeri – in funzione delle condizioni di innevamento delle piste di Campo Felice, a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto per averle innevate artificialmente, in una stagione carente di precipitazioni. Al di là di tutto, cercheremo di fare del nostro meglio per disputare le gare nel migliore dei modi». La scorsa edizione vide la conferma nella classifica per società dello SC Orsello Magnola, con MM Crew e SS Lazio a completare il podio. Il programma prevede uno slalom speciale il sabato e uno domenica.