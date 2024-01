Lodevole iniziativa del circolo bocciofilo comunale "Giuseppe Corsetti" di Arce. Domenica 28 gennaio 2024 è in programma la manifestazione Volontaria…mente in Campo. Nell'ambito del progetto "Sport e Solidarietà" si terranno competizioni promozionali di bocce, riservate agli atleti diversamente abili. Alle gare che si disputeranno tutte presso la struttura arcese adiacente al campo sportivo, partecipano le società dei seguenti circoli bocciofili: Arce, Badia Ceccano, Sanità Alatri. Dopo il ritrovo dei partecipanti presso il circolo bocciofilo di Arce (ore 9.00) inizio manifestazione per le 9.30, pausa pranzo (ore 12.30) ed inizio finale (ore 14.00) con a seguire la premiazione. Non si tratta di vere gare agonistiche, ma è una occasione per ritrovarsi insieme con la specifica finalità sociale di far divertire e socializzare.