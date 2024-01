La FMC Basket Ferentino brilla a Fiumicino e conquista una vittoria preziosissima: nel diciottesimo turno, gli amaranto passano d'autorità sul parquet della corazzata Supernova Fiumicino, rimediando la terza vittoria consecutiva (la quinta, nelle ultime sei gare).

Pronti via sono i rossoneri ad aprire le danze del big match, con Allodi, prima del break ospite piazzato da Ciarpella e Rullo (2-8), con coach Bonora che va al time out. Frazione che si snoda poi in sostanziale equilibrio, con il duo Bisconti-Rullo a capitalizzare l'attacco amaranto. Per i romani, a referto Fanti, coadiuvato dalla coppia formata da Martino e Staffieri. Si torna in campo (15-16) con i ciociari ad alzare l'intensità difensiva, aumentando lo strappo con il trio Collalti, Bisconti, Gerlero, coadiuvato da Rossi (costretto più tardi a lasciare la contesa per infortunio).

I capitolini restano incollati con Diedhiou, Fanti e Martino (19-25). Galuppi arma la mano del giovane Serra, che punisce dall'arco, prima di infilare la bomba sul fil di sirena, per il 32-39 che manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa si viaggia a ritmi più sostenuti, con i padroni di casa che si riportano a contatto, sfruttando le iniziative di Allodi, Staffieri e Fanti. Gli amaranto si affidano al guizzo di Rullo e Polselli (44-47).

Bisconti (migliore dei suoi con 23 punti) e Ciarpella a chiudere il terzo spezzone sul +1 (54-55). Ultimi dieci, aperti dalla tripla di Moyer: per i gigliati, Galuppi a bucare la difesa della Supernova, riportando la situazione in parità (57-57).

Sul parquet si viaggia ad elastico: Rullo-Bisconti da una parte, Martino e Fanti dall'altra. Con 1.30" ancora da giocare, il punteggio è fisso sul 64-66. Il timbro di Ciarpella dalla lunga, piega i rossoneri.

Di Bisconti e Martino, i canestri che chiudono un match che vede sorridere Ferentino (70-72): i gigliati riscattano la gara dell'andata, dove a pesare per la compagine frusinate, è stata la differenza nella lotta a rimbalzo, con Fiumicino che poteva contare su un Fanti scatenato a dar man forte ai lunghi rossoneri.

La FMC è finora l'unica compagine ad aver violato il PalaSupernova, con una prestazione collettiva straordinaria, da parte di un gruppo che sta trovando sempre più la giusta chimica e il proprio sistema di gioco. Un sigillo importante in vista del prossimo turno, che vedrà gli amaranto impegnati nel match casalingo con la Carver Roma Cinecittà, reduce dal successo interno con Viterbo: il team guidato da coach Tretta, supera i biancostellati al termine di quaranta minuti combattuti, sfilando la vittoria al fotofinish. Con la Carver, la FMC punterà ad allungare la striscia e calare il poker.

«Gara straordinaria della squadra: abbiamo avuto poco tempo per preparare la sfida con Fiumicino, e recuperare i vari acciacchi. Sapevamo delle difficoltà di questo match, ma avevo chiesto di essere competitivi. Attraverso il lavoro svolto nelle ultime settimane, il gruppo è cresciuto: dal punto di vista dell'identità, della consapevolezza - afferma coach Gianluca Lulli - Un grande abbraccio a tutti i ragazzi, ognuno dei quali ha dato un apporto fondamentale. Sono felicissimo: non guardiamo ancora la classifica. È abbastanza corta: abbiamo necessità di vincere alcune partite, con l'obiettivo di continuare a giocare con abnegazione e la consapevolezza di poter dire la nostra».

Tabellino

Fiumicino 70 - Ferentino 72

Supernova Fiumicino: Grilli, Agbara ne, Fanti 24, Diedhiou 5, Tebaldi, Martino 24, Moyer 5, Staffieri 8, Allodi 4, Marchetti ne. Coach Bonora

FMC Ferentino: Serra 3, Collalti 2, Rossi, Galuppi 7, Polselli 8, Ciarpella 15, Plavmyzhaj ne, Gerlero 2, Rullo 12, Bisconti 23. Coach: Lulli

Parziali: 15-16, 32-39, 54-55