Prima sconfitta stagionale per la Bellator Frusino. I gialloblù escono senza punti da Civitavecchia nel match contro il Centumcellae PN. Il match tra la formazione civitavecchiese e i ciociari procede per tre tempi all'insegna dell'equilibrio. I primi due parziali terminano infatti 2-1 e 2-2 con le squadre che si portano al cambio campo sul 4-3 in favore della formazione di casa. Anche il terzo tempo è molto equilibrato con la formazione guidata da coach Mirko Spaziani che riesce a riportarsi sul 5-5 prima di subire le due reti che fissano il parziale sul 7-5. Nel quarto parziale il Centumcellae Pallanuoto piazza un break decisivo e riesce a portare a casa i tre punti fissando il punteggio finale sull'11-7.

Nessun dramma, la stagione è molto lunga e ci sarà sicuramente modo e tempo di rifarsi.

Centumcellae PN – Bellator Frusino 11-7

(2-1)(2-2)(3-2)(4-2)

Bellator Frusino: Fiorani, Cavalieri, Branchi, Detti 1, Onida 1, Maramao 1, Grammaldo, Giampietro 1, Todini 2, Orlandella, Roccatani, Cipriani, Perna. All. Mirko Spaziani.