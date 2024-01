Cassino 85 - Livorno 78

Virtus BPC Cassino: Gay 19 (3/3, 2/3), Dincic 19 (6/8, 1/6), Moreaux 12 (5/9, 0/3), Del Testa 11 (1/1, 3/6), Candotto 9 (2/2, 1/2), Truglio 6 (0/1, 2/2), Teghini 5 (1/3, 1/4), Milosevic 4 (1/2, 0/2), Bassi 0 (0/1, 0/0), Lemmi 0 (0/1, 0/1), Mastrocicco 0 (0/0, 0/0), Macera 0 (0/0, 0/0). All. Auletta; Ass. Lucariello. Statistiche - Tiri liberi: 17 / 20 - Rimbalzi: 34 (8 + 26); Assist: 11

Akern Libertas Livorno: Ricci 17 (7/9, 0/2), Allinei 12 (2/5, 2/3), Fantoni 11 (5/7, 0/0), Lucarelli 11 (3/7, 1/4), Fratto 10 (2/2, 2/3), Tozzi 7 (2/6, 1/2), Williams 5 (1/1, 1/1), Bargnesi 5 (2/4, 0/2), Saccaggi 0 (0/1, 0/0), Forti 0 (0/0, 0/0), Buca 0 (0/0, 0/0). All. Andreazza. Statistiche - Tiri liberi: 9/13 - Rimbalzi: 24 (5 + 19); Assist: 16

Parziali: 19-16, 17-27, 25-18, 24-17

Cassino si regala una serata indimenticabile battendo la capolista Livorno.

In un PalaVirtus ancora chiuso al pubblico arrivava una Libertas sull'onda della vittoria ottenuta di fronte ad ottomila spettatori nel derby della città toscana. Cassino ha inseguito per lunghi tratti ma è stato bravo a rimanere attaccato anche nei momenti più complessi e a resistere alla spallata del secondo quarto di gioco quando si è aperta una forbice di +7 : 36-43 alla sirena dei 20'.

Il riposo lungo è servito a rigenerare i "lupi". Nonostante Livorno continuasse a controllare il match fino al terzo minuto della terza frazione di gioco, con il tentativo di allungo di Williams (assist) e Ricci (42-49), la BPC ha avuto la forza di reagire sovvertendo l'inerzia del match in un amen: apre le danze Dincic con una tripla e sotto le plance da un lato all'altro del parquet fa la differenza (chiuderà la sua prestazione monstre con una doppia-doppia di assoluto valore, 19 punti realizzati e 12 rimbalzi).

La partita dunque a questo punto assume direttamente un altro volto.

Si trasforma in un lungo punto a punto che consente alle due formazioni di andare alla mini pausa tra la terza e la quarta frazione di gioco sul 61 pari.

Poi arriva il capolavoro tattico di coach Auletta: il giovanissimo allenatore cassinate aveva mantenuto fino ad allora in panchina Flavio Gay, che carico a mille entra sul parquet quando mancano 8 minuti alla sirena dei 40'. Fino a quel momento la prestazione del cassinate era stata povera di contenuti con una produzione offensiva di soli 4 punti.

Il fromboliere benedettino pare voler far subito sentire la sua presenza sul parquet e dopo l'opera demolitoria del vantaggio livornese portata avanti dall'ala Del Testa, capitano della memorabile stagione 18-19, quella della promozione in A2 per Cassino, si erge ad assoluto protagonista di una quarta frazione di gioco che stava per consegnare la palma della vittoria alla formazione ospite, 74-72 a meno di due minuti dal termine.

Dopo, un paio di assist favolosi per il giovane Truglio che converte da tre punti i due perfetti regali del prestigioso compagno di squadra, Gay realizza in meno di 5 minuti ben 15 punti. Poi recupera un pallone e subisce fallo, converte i due tiri liberi ed impatta la gara sul 74 a 1' e 50" dal termine. Infine realizza due triple che praticamente tagliano le gambe a Livorno e consegnano di fatto la prestigiosa vittoria alla Cassino dei canestri.

Adesso è il momento di mantenere ben saldi i nervi per i rossoblù benedettini, infatti il calendario propone due trasferte a dir poco difficili in meno di 72 ore con Piacenza dapprima e poi contro Caserta.

Ma nel frattempo è ancora tempo di godere del benefico effetto che fa battere la capolista.