Prima trasferta dell'anno per la FMC Basket Ferentino 1977: domani alle 18, gli amaranto scenderanno sul parquet del PalaAngeli, per affrontare i padroni di casa, del Nuovo Basket Aquilano. Dirigeranno l'incontro i fischietti romani, Faro e Rosato. Si apre una settimana che vedrà i gigliati impegnati in tre gare in sette giorni: dopo il match in Abruzzo, Ferentino ospita Isernia nel turno infrasettimanale (mercoledì 17/01), per poi far visita alla Supernova Fiumicino, sabato 20 gennaio. Gli amaranto nell'ultimo turno contro la Virtus Roma 1960, dopo un'ottima prestazione corale, vedono sfumare la vittoria, solo negli istanti conclusivi: al PalaPonteGrande, i locali portavano l'inerzia del match dalla loro parte già nei primi possessi, con cinque tentativi dall'arco messi a referto nella frazione inaugurale. Con 51.8 secondi ancora da giocare, il tabellone recitava 60-56: un contropiede e i cinque liberi sul fronte ospite, mandavano in archivio la sfida sul 60-63. Con gli aquilani, la squadra guidata dal tecnico Lulli, deve mostrare la stessa personalità evidenziata con i capitolini a livello difensivo, cercando di limitare le trame offensive della truppa biancoblù, e prendere in mano la gestione delle operazioni sin dal salto a due, sfruttando al massimo le proprie caratteristiche. Una sfida cruciale, contro un avversario che vanta dinamicità ed agonismo, con un reparto lunghi incisivo in attacco e in grado di alzare il livello in difesa.

La formazione abruzzese (priva del play Provenzani, approdato al Roseto), è uscita sconfitta nell'ultimo impegno con la corazzata Fiumicino: dopo aver provato più volte a restare in vita, toccava il -3 nel quarto periodo, recuperando un passivo in doppia cifra. Quello abruzzese è un organico esperto, quanto pericoloso: ai punti di Cecchi e D'Ambrosio, si aggiunge il contributo di Cicivé e Caridi, coadiuvati dalla verve dei giovani Tuccella e Aristotile.

A chiudere le rotazioni, i prodotti della cantera aquilana: i due Nardecchia, Antonini, Caldarelli e Miconi. In classifica, la compagine di coach D'Addio, è attualmente a pari punti con la FMC (10), maturati dai cinque sigilli piazzati sin qui: il team ciociaro deve giocare la propria pallacanestro, essere competitivo e concentrato, impostando il ritmo partita sui due lati del perimetro. Fondamentale, per la squadra gigliata sarà avere continuità per tutti i quaranta minuti, cercando di limitare al minimo gli errori, per chiudere il match in vantaggio e tornare al successo, ribaltando così il risultato dell'andata. Nella quinta giornata, gli aquilani si imposero con un +7 (73-80): Ferentino pagava un avvio di gara dove faticava ad imporre il proprio gioco. Un finale punto a punto, vedeva sorridere gli ospiti. Con una vittoria, la FMC si allontanerebbe dalla zona pericolosa della graduatoria, riagganciando il vagoncino delle prime otto, per poi provare a confermarsi con Isernia, compagine superata all'andata, con l'esordio di Rullo in maglia amaranto (63-72).