La FMC Basket Ferentino 1977 fa sua l'ultima gara dell'anno: nella trasferta infrasettimanale valevole per la terza giornata di ritorno, i gigliati battono a domicilio il Centro Basket Mondragone, con il risultato finale di 63-74. La compagine campana fu già superata all'andata con un netto +26, dopo quaranta minuti al comando: 85-59 l'esito del parquet gigliato. Dopo la splendida vittoria casalinga con la Stella Azzurra Viterbo, maturata nell'ultimo turno di campionato (86-69), gli amaranto arrivano sul perimetro del Palasport di Via Don Adelchi Fantini con l'obiettivo di bissare il successo e mantenere il trend positivo. Di contro, il Centro Basket Mondragone si presenta alla palla a due con i gigliati reduce dallo stop esterno per mano della Supernova Fiumicino (88-43). Starting five dei padroni di casa: capitan Puoti, Niccolai, Verazzo, con Miaffo Tonfack e Mrgic nel pitturato. Il tecnico dei gigliati manda in campo capitan Galuppi con Ciarpella e Rullo nel ruolo di guardia, a coadiuvare Gerlero e il centro Bisconti. Pronti via, gli amaranto impattano bene, sfruttando la mano calda di Rullo e Bisconti, con Puoti a tenere in scia i campani (6-13). I gigliati continuano a viaggiare a ritmi alti, incrementando il divario: Ciarpella da una parte, Di Napoli dall'altra, fissano il punteggio sul 13-25 al termine dei primi dieci. Seconda frazione che scorre con lo stesso spartito della precedente: Ferentino macina punti con Collalti a dar man forte alla coppia Gerlero-Rossi, con gli ospiti che si mantengono sulla doppia cifra di vantaggio. Per il team allenato da coach Di Lorenzo, a segno il duo Di Napoli-Mrgic, coadiuvato da Miaffo Tonfack. Alla pausa lunga il tabellone recita 30-42. Al rientro si assiste a una reazione di Puoti e compagni, a riportare la situazione in parità in un'unica occasione (44-44). Ferentino riorganizza immediatamente le idee e riprende la corsa, per non voltarsi più indietro: i tre talenti amaranto Bisconti, Polselli e Rullo riportano gli ospiti sul +10 (48-58). Quarto spezzone con diversi interpreti gigliati a referto, che mettono sul parquet una buona prestazione collettiva. I ciociari bravi a non disunirsi nel momento clou del match: compattano le maglie in fase difensiva e alzano i giri del motore in attacco. Sponda campana, Di Napoli (migliore dei suoi con 17 punti) e Niccolai ad affondare la retina, ma il solco creato da Galuppi e compagni resterà invariato, fino al 63-74 dell'ultima sirena, con i canestri a cronometro fermo, di Rullo (mvp del match con 22 iscrizioni) e Verazzo che mettono la parola fine alla sfida. Ferentino conquista così la seconda vittoria consecutiva, rilanciandosi in graduatoria e chiudendo il 2023 con un sorriso. Dopo la pausa natalizia si torna al Palapontegrande, per affrontare la Virtus Roma guidata da coach Tonolli, provando ad allungare la striscia a quota tre: il salto a due con i capitolini, è in programma per il 7 gennaio, alle ore 18.

Mondragone - Ferentino 63-74

Centro BK Mondragone: Niccolai 13, Verazzo 9, Pagliaro, Miaffo 8, Sannino ne, D'Agostino ne, Puoti 12, Mrgic 4, Di Napoli 17, Ndubuisi.

FMC Ferentino: Serra ne, Russo ne, Collalti 2, Rossi 5, Galuppi 6, Polselli 6, Ciarpella 13, Gerlero 11, Rullo 22, Bisconti 9.

Parziali: 13-25, 17-17, 18-16, 15-16