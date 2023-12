La Bellator Frusino è pronta per la nuova stagione di pallanuoto. Il ds Francesco D'Alfonso, ha voluto innanzitutto «ringraziare pubblicamente mister Spaziani ed il presidente Carotenuto per la fiducia riposta nei miei confronti». Direttore sportivo da tre anni, D'Alfonso "inquadra" così il roster che affronterà il campionato di Serie C: «Quest'anno fortunatamente abbiamo potuto iniziare a lavorare fin da subito nel plasmare una rosa competitiva, un mix di esperienza e gioventù. La squadra dello scorso anno, come tutti sappiamo, era formata da tutti ragazzi giovanissimi, quasi tutti alla prima esperienza in serie C. Il primo obiettivo di mercato della società, al quale lavoravo da mesi, è stato Simone Onida». Quindi sono arrivati: Massimo Perna, Federico Todini, Mattia Giampietro, Claudio Cipriani, Jacopo Fiorani (P) e Valerio Serraiocco, con trascorsi nelle serie A2 e serie B. Confermati inoltre tutti i ragazzi del vivaio e inseriti in rosa anche altri 6 giovanissimi atleti provenienti dalla società CC Lazio,».

«Mi aspetto una buona stagione - ha detto il ds -, la squadra è molto competitiva e ricca di ottimi elementi».

Il girone sarà quello di Lazio/Abruzzo, dove la Bellator incontrerà squadre esperte che disputano la Serie C ormai da diversi anni... «Non sarà sicuramente un campionato facile ma, ne sono sicuro, sarà un campionato molto avvincente».

Capitolo portieri: 3 in rosa... «Siamo riusciti a chiudere con l'esperto Jacopo Fiorani, abbiamo riconfermato il giovane Adrian Acuna e siamo riusciti anche ad assicurarci le prestazioni di un neo campione d'Italia under 20, il giovane Antonio Teragnoli, insomma, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta». Obiettivi? «Crescere, crescere e ancora crescere! Puntiamo ad un level-up di tutto il movimento che ruota intorno a noi, come già detto in precedenza, puntiamo a far avvicinare più persone possibili a questa bellissima realtà che è la pallanuoto».

Ha parlato della nuova avventura anche il capitano Simone Onida che ha ringraziato la società ciociara e la CC Lazio «nella persona del presidente Furlan per avermi permesso di poter iniziare questa nuova sfida sportiva con la Bellator».

«Dopo tanti anni di categorie maggiori era arrivato il momento di concentrarmi maggiormente sulla professione lavorativa, senza abbandonare la grande passione per la pallanuoto e qui alla Bellator ho trovato una società seria e un movimento sportivo con grande entusiasmo, in primis dell'allenatore Spaziani con il quale c'è stata sin da subito sintonia, insieme stiamo lavorando per creare un gruppo forte ed ambizioso».

Anche il capitano accenna agli obiettivi: «Credo che per la nostra squadra sia l'anno zero, la squadra è formata da moltissimi giocatori nuovi, tutti con esperienze diverse, moltissimi giovani e un gruppo di esperti, credo sia il giusto mix per affrontare un campionato molto duro, l'obiettivo principale deve essere quello di far crescere tutto il movimento».