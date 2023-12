Nell'undicesima giornata di campionato, la FMC Basket Ferentino vola in Sardegna, per affrontare i padroni di casa dell'Esperia Cagliari. Gli amaranto arrivano al match con i sardi per dar seguito alla vittoria casalinga con Grottaferrata, che ha dato fiducia e morale alla squadra guidata dal tecnico Miglio, all'esordio come capo allenatore dei ciociari. Miglio ricopriva il ruolo di assistant coach dell'allenatore Gianluca Lulli, il quale si è dimesso dopo la trasferta amara con Palestrina. Dopo l'argentino Mansilla, sostituito con il ritorno del connazionale Gerlero, il club amaranto ha salutato in settimana il playmaker Lorenzo Incitti: nella gara con Grottaferrata, zero i minuti per lui. In casa FMC si continua a lavorare per cercare nuovi equilibri e riprendere il proprio cammino.

Oggi sarà fondamentale l'approccio sul piano tecnico e mentale: i gigliati dovranno essere solidi e competitivi, su entrambi i fronti. Togliere fluidità alla manovra avversaria, ed essere incisivi in attacco, puntando ancora una volta, nel collettivo. Con Grottaferrata, tutti gli elementi scesi sul parquet del Palapontegrande, hanno apportato il loro contributo: otto gli effettivi a referto, con le doppie cifre di Rullo (35 punti) e Bisconti (22 pt).

A coadiuvare il duo, l'aggressività agonistica di un gruppo con la voglia di tornare alla vittoria. Con i cryptensi arrivava un successo corale, al termine di quarantacinque giri di lancette combattuti: all'ultima sirena, era la formazione ferentinate a sorridere (89-80). Un sigillo che ha fatto da filo conduttore nel lavoro svolto in settimana dagli amaranto in vista della delicata trasferta con i granata (10 pt), attualmente in graduatoria davanti ai ferentinati (6 pt): a separare le due compagini, il team Aquilano.

Con il roster romano i ciociari tornavano al successo con una gara che si apriva a ritmi alti: dopo i primi venti, era Ferentino a comandare i giochi, con i veterani amaranto in grande spolvero, coadiuvati dal resto della truppa (36-33). Al termine del secondo scampolo del match, l'inerzia non ha padrone (73-73). Un overtime con i padroni di casa, che ne hanno più degli ospiti: un Rullo immarcabile, trascina al successo la squadra gigliata (89-80). Nella trasferta più lunga della stagione per la FMC, un avversario che può contare sulla pericolosità degli esterni Picciau, Locci e il mancino Potì. Sotto i tabelloni, Kucan, miglior terminale offensivo della formazione di coach Manca, e Thiam: il centro senegalese a dare profondità e sfruttare le situazioni di gioco a due. Un organico dove spiccano atletismo e talento: prima della gara interrotta a Fiumicino, i granata rimediavano una vittoria con Isernia, arrivata sul parquet sardo. Un altro test importante per la compagine ferentinate, che sin dal salto a due, dovrà mettere sul perimetro della palestra isolana, quella mentalità vista nell'ultimo weekend, per prevalere e fare uno step in avanti nel proprio processo di crescita, migliorando ulteriormente la classifica. Il match che vede contrapporsi Cagliari e Ferentino è fissato per oggi alle ore 17.00, presso la Palestra Esperia, di Via Pessagno. Arbitrano i signori Faro di Tivoli e Coda di Roma.