Ferentino-Grottaferrata 89 - 80 (dts)

FMC Ferentino - Collalti 3, Rossi 7, Galuppi 4, Polselli 2, Incitti ne, Ciarpella 7, Serra ne, Gerlero 9, Rullo 35, Bisconti 22.

San Nilo Grottaferrata - Chiminello 2, Permon 19, Ferrando n.e., Ridolfi 4, Reali 8, Spinosa 8, Oliva 16, Corvo 2, Brenda 21, Proietti; Coach: Apa

Parziali: 17-18 / 19-15 / 22-23 / 15-17 / 16-7





La FMC Basket Ferentino ritrova la vittoria nell'ultimo impegno casalingo del girone di andata, valido per il decimo turno stagionale: con il San Nilo Grottaferrata termina 89-80 dopo un extra time.

Una sfida combattuta che dura quarantacinque minuti. Un supplementare è servito ai ragazzi guidati dal tecnico Alessandro Miglio, che ricopriva il ruolo di assistant coach di Gianluca Lulli (che si è dimesso dopo la battuta d'arresto con Palestrina), per imporsi sulla compagine romana. Gli ospiti anche nei momenti di difficoltà sono riusciti a riemergere e prolungare la gara, con un canestro allo scadere. Nel quintetto di partenza dei padroni di casa: capitan Galuppi, Ciarpella e Rullo, a coadiuvare i lunghi Gerlero e Bisconti, un'altra doppia cifra per il centro gigliato (20 punti per lui). Grottaferrata risponde con Reali, Brenda e Spinosa, a dar man forte alla classe del duo Oliva-Permon. Una prima frazione con i gigliati trascinati dalla vecchia guardia: Bisconti e Rossi possono contare su un Rullo in grande spolvero (mvp del match con 35 punti). I cryptensi si affidano alla coppia Reali-Spinosa. Il tap-in di Brenda vale il 17-18, a chiudere i primi dieci. Si riprende con gli ospiti spinti da Permon. Gli amaranto alzano l'intensità difensiva, concedendo a Ridolfi e compagni soltanto due punti in cinque minuti.

La bomba di Collalti e gli affondi di Ciarpella, spostano l'inerzia sponda amaranto, per il 36-33 di metà gara. Al rientro è l'equilibrio a farla da padrone, con le squadre che si scambiano colpo su colpo. A Rullo e Galuppi si aggiunge il solito Bisconti. Per i romani a segno Oliva, ma è ancora Ferentino a chiudere con un possesso di vantaggio (58-56). I gigliati non perdono lucidità e restano compatti, senza però riuscire a piazzare l'allungo decisivo. Le triple di Gerlero e Rullo portano i ciociari sul +6 (71-65): Brenda, e il tiro dai 6.75 sul fil di sirena di Permon, ristabiliscono la parità (73-73). Un overtime che si apre a tinte gigliate, con il tentativo dall'arco andato a buon fine di Gerlero, coadiuvato dall'mvp, che affonda la retina da ogni mattonella: undici i punti di Rullo segnati nei cinque minuti, per l'89-80 finale, che fa gioire i tanti tifosi amaranto presenti. Ferentino torna al successo con una prestazione corale, avanzando in classifica, prima della trasferta in Sardegna.

La formazione cagliaritana è reduce dalla partita interrotta in quel di Fiumicino, a causa di un problema al tabellone, dopo 9.59 di gioco, sul 17-17. L'Esperia Cagliari arrivava alla gara con i rossoneri dalla vittoria sul parquet sardo con Isernia (79-68).

«Match difficile, contro una squadra di talento, che ha risposto ad ogni nostro tentativo di fuga», così il tecnico Alessandro Miglio, commenta la vittoria amaranto.

Che continua: «Con Grottaferrata siamo riusciti ad appoggiarci ai veterani, con un Rullo da 35 punti. Attraverso il lavoro intenso svolto durante la settimana, stiamo iniziando a ritrovare ritmo, con l'apporto di tutti: anche dagli elementi più giovani. Ora testa alla trasferta di Cagliari».

Un sigillo dal peso specifico, in particolare sul piano mentale, dopo una settimana movimentata, ad incidere ulteriormente sul delicato periodo della FMC: l'ultimo referto rosa per il team della provincia risaliva alla trasferta di Isernia, valevole per la sesta giornata di campionato.

Con Grottaferrata arriva dunque un sorriso che fa ben sperare la città di Ferentino.