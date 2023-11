Crema Cassino 74-76

Logiman Crema - Nicoli 14 (3/3, 2/6), Tsetserukou 12 (5/9, 0/2), Oboe 11 (3/5, 0/2), Ianuale 9 (1/1, 1/3), Graziani 9 (0/1, 3/3), Stepanovic 8 (3/5, 0/4), Carta 7 (1/1, 0/2), Lorenzo Ziviani 4 (2/4, 0/4), Ballati 0 (0/0, 0/1), Musig 0 (0/0, 0/0), Guerini 0 (0/0, 0/0), Cabrioli 0 (0/0, 0/0)

BPC Cassino - Dincic 24 (3/6, 3/5), Gay 15 (2/3, 2/6), Moreaux 13 (6/12, 0/2), Bassi 11 (5/5, 0/0), Lemmi 4 (2/8, 0/2), Truglio 3 (0/1, 1/3), Candotto 3 (0/0, 1/3), Frizzarin 2 (1/1, 0/0), Milosevic 1 (0/1, 0/4), Teghini 0 (0/3, 0/1), Macera 0 (0/0, 0/0)

Parziali:19-19, 23-22, 17-14, 15-21

Ad Orzinuovi in provincia di Brescia il Cassino dà seguito alla bella performance casalinga di sette giorni prima contro Rieti e va a vincere di carattere contro la Pallacanestro Crema.

Gara tirata, qualche errore di troppo da entrambe le parti, alla fine la spuntano gli ospiti costringendo la Logiman Crema alla terza sconfitta consecutiva in casa.

Una partita dura, caratterizzata da errori e basse percentuali al tiro ed equilibrata per larghi tratti. Gay si presenta con una gran tripla, ma le percentuali dall'arco non saranno esaltanti per nessuna delle due squadre. La Logiman trova abbastanza facilmente i propri lunghi nel pitturato, complice una difesa ospite non proprio ermetica, ma non sempre concretizza. Cassino vive delle accelerazioni vicino al ferro di Moreaux e della precisione al tiro di Gay. Il 19 pari del 10' fotografa bene l'equilibrio in campo. Cassino sembra poter prevalere nella seconda frazione, grazie soprattutto a Dincic, bravo a segnare da tre ed a riempire di falli i lunghi di Crema. Una fiammata di Nicoli, che mette un paio di triple, riporta sotto la Logiman, che sorpassa di misura e chiude il primo tempo sul 42 a 41. Anche nel secondo tempo il match vive di sprazzi, con le due formazioni che riescono a distanziarsi al massimo di 5 punti. Graziani e Dindic trovano buoni tiri da tre e si arriva così ai minuti finali sul 74 pari. Cassino mette due liberi su quattro, Crema ha un paio di occasioni nel finale ma non concretizza e il match va agli ospiti. Che nel prossimo turno (2/12/2023 alle ore 17) incontreranno la Lissone Interni Brianza. La classifica: Fabo Herons Montecatini 18, Akern Libertas Livorno 16, Gema Montecatini 16, Caffè Toscano Pielle Livorno 14, Solbat Piombino 14, Lissone Interni Brianza 12, Paffoni Fulgor Omegna 12, Del Fes Avellino 12, Logiman Pall. Crema 12, SAE Scientifica Legnano 10, Rimadesio Desio 10, Bakery Basket Piacenza 10, Geko PSA Sant'Antimo 10 , BPC Virtus Cassino 10, Fiorenzuola Bees 8, Lars Virtus Arechi Salerno 5, NPC Rieti 4 , Paperdi Caserta 2.