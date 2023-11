Due supplementari per piegare Rieti, una grande battaglia sportiva dalla quale esce vincitrice la Virtus Cassino. Un successo che resterà negli annali della storia della società cassinate e che regala a Teghini e compagni grande entusiasmo oltre a preziosi punti in classifica.

Un match di grandi contenuti agonistici dominato per lunghi tratti dalla formazione reatina guidata in panca da coach Ponticello. Gli ospiti dominano per quasi tutta la gara ma la BPC resiste, rientra e poi all'over time (due i periodi extra) riesce a vincere.

Partenza decisa della NPC che regala il primo break della gara per merito di una tripla di Cusenza e di un tiro dalla media di Kurt Cassar (4-7). Da Campo inizia il suo show al tiro colpendo ripetutamente dalla media distanza mentre Markovic si destreggia decisamente bene dalla lunga distanza. Rieti prova ad allungare (10-15), la Virtus Cassino però non ha assolutamente intenzione di lasciar scappare via i sabini e dapprima con Moreaux e quindi con capitan Teghini mette il naso avanti per la prima volta (16-15) prima di due triple di Melchiorri; primo periodoche si chiude sul 21-23.

La NPC Rieti alla ripresa delle operazioni, grazie a Cassar e Perella, prova a piazzare il break ma Cassino resta a ruota con un Gay "monstre", in doppia cifra già ad inizio secondo periodo (26-30). La transizione di Rieti sfocia in una tripla di Da Campo. La realizzazione dà due possessi pieni di vantaggio agli uomini di Ponticello (28-34).

La Virtus Cassino resta però in partita e dimezza lo svantaggio con due canestri in fila di Moreaux in allontanamento, compreso il buzzer beater che manda le squadre negli spogliatoi sul 34-38. Dopo l'intervallo lungo, il rientro in campo della Npc è più incisivo rispetto agli uomini di Auletta (l'ex di turno). La squadra di coach Ponticiello lascia poco ai lupi rossoblù e il "due più uno" di Cusenza ed il canestro di Cassar da sotto portano i reatini al massimo vantaggio: +9 e 36-45. Cassino lotta sui rimbalzi offensivi ma riesce ad accorciare poco dalla lunetta. Il team di coach Auletta infatti non è precisissimo e deve accontentarsi di un terzo quarto che si chiude sul 48-55 per Rieti. Nell'ultima frazione di gioco parte ancora forte Rieti grazie ad un gioco da tre punti dell'ex di giornata Cusenza. Sponda reatina filano via come treni Da Campo e Cassar che danno modo alla NPC di controllare la partita. Ma Gay non ci sta e si carica Cassino sulle spalle permettendo ai lupi di tornare sul -4 a meno di 3 minuti dalla fine (61-65). Tutto però sembra svanire per Cassino allorquando dapprima il canestro di Bacchin e quindi il gioco da tre punti di Markovic allargano di nuovo la forbice tra le due contendenti (63-70). Siamo a 100 secondi dal termine. Finale in volata con un'altra tripla di Markovic che risponde a quella di Truglio (66-73). Dalla linea della carità Bacchin va per il 68-75, ma poi il capitano Teghini tira fuori dal suo repertorio un gioco da 4 che riporta la Virtus Cassino sul meno 3 (72-75) a 53 secondi dalla sirena finale.

Sull'altro fronte Markovic sbaglia dai 6,25 ed è ancora Teghini ad andare a segno in sottomano per il -1 (74-75) a 23 secondi dal termine. Negli ultimi secondi succede di tutto con la Npc che sembrava avere in pieno controllo la gara e che adesso rischia di farsela sfuggire. Infrazione di passi fischiata a Cusenza, Cassino a 7 secondi dal termine va in lunetta con Moreaux: due su due e sorpasso (76-75). Dall'altra parte rimbalzo in attacco di Cassar a 3 decimi dalla sirena finale vale due liberi per il lungo amaranto celeste. Kassar fa uno su due e manda la gara all'over-time (76-76).

In avvio di supplementare la Virtus Cassino piazza un mini-break e si porta sul più 4 con la tripla dall'angolo di Truglio (81-77). Markovic è infallibile dalla lunetta (81-79). Il Molten di gara pesa sempre di più, le squadre diventano imprecise al tiro. Ma è Cassar che è decisivo a 14 secondi dalla sirena con il rimbalzo in attacco e il canestro dell'81-81. Cassino va al tiro sulla sirena, niente da fare e si va al secondo supplementare. Da registrare due palle perse di fila per la NPC e un grande Moreaux che si procura il gioco da tre con un reverse straordinario (84-81). Markovic risponde con l'arresto e tiro da appena dentro l'area, 84-83. Tripla della parità di Da Campo dopo i liberi di Dincic (86-86). Quattro punti consecutivi di un ispirato Truglio portano Cassino sul 90-86 a un minuto dal termine. Fondamentale per gli ospiti ancora Da Campo che con cinque punti risponde a Cassino e riporta i suoi a -1 (92-91).

Rieti a 18 secondi dal termine ha la palla in mano per il possibile sorpasso, ma la coppia arbitrale sanziona Mele per un fallo in attacco a 10 secondi dalla fine. Teghini mandato in lunetta fa uno su due (93-91), Da Campo sbaglia il tiro da tre della possibile vittoria mentre Milosevic con due liberi e poi Truglio da tre sigillano il match: la BPC Virtus Cassino batte la NPC Rieti 98-91. Per la prima volta nella sua storia storia cestistica.

Tabellino

Cassino 98

Rieti 91

Virtus BPC Cassino

Gay 22 (4/6, 4/7), Truglio 18 (2/2, 4/8), Moreaux 17 (6/11, 0/0), Milosevic 14 (3/6, 1/4), Teghini 13 (3/8, 1/4), Dincic 10 (1/9, 0/7), Lemmi 4 (1/2, 0/0), Bassi 0 (0/1, 0/0), Candotto 0 (0/0, 0/1), Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Macera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 28 / 37 - Rimbalzi: 41 (12 + 29) - Assist: 16

NPC Rieti

Da Campo 25 (5/11, 4/8), Markovic 22 (5/7, 2/7), Cusenza 13 (2/6, 1/2), Cassar 12 (4/7, 1/5), Melchiorri 10 (1/2, 2/4), Bacchin 7 (2/2, 0/0), Perella 2 (1/1, 0/0), Mele 0 (0/0, 0/1), Del Sole 0 (0/0, 0/0), Reginaldi 0 (0/0, 0/0), Margarita 0 (0/0, 0/0), Imperatori 0

Tiri liberi: 21 / 31 - Rimbalzi: 40 (7 + 33) - Assist: 11

Parziali: 21-23, 13-15, 14-17, 28-21, 22-15