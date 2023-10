Inizio in notturna per il Rally del Lazio Cassino, Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2023. L'evento organizzato da M33 Srl non ha tradito le aspettative e nella prima giornata ha subito regalato emozioni fin dalla spettacolare partenza in Corso della Repubblica a Cassino e con una classifica di fine giornata che vede ben 10 equipaggi in meno di 5 secondi.

L'agonismo ha poi prevalso sulle prime due prove speciali, "Belmonte Castello" e "Rocca d'Evandro Show", con Marco Signor e Patrick Bernardi (Skoda Fabia Rally2 Evo) che hanno chiuso davanti a tutti questa prima breve frazione. L'equipaggio veneto ha avuto lo spunto migliore e si conferma in grande forma nella ricerca della conferma dopo il successo proprio a Cassino un anno fa.

Al secondo posto Giuseppe Testa e Gino Abatecola (Skoda Fabia R5) che hanno mantenuto un ritmo altrettanto alto ed ora sono secondi a 0.7 decimi di distacco, quasi nulla. Terza posizione per una bella sorpresa rappresentata da Fabrizio Guerra e Giovanni Maifredini su Skoda Fabia Rally2 Evo che hanno vinto la prima speciale e sono rimasti vicini alla vetta nella seconda confermando di avere un ottimo feeling e di potersi candidare per un ruolo da protagonisti.

La classifica è comunque molto corta. Di Palma e "Cobra" (Skoda Fabia Rally2 Evo) sono quarti ma a solo 1.5 secondi dai leader e ad un solo decimo da Guerra, stesso identico tempo di Giuseppe Bergantino e Mirko Di Vincenzo con la nuova Skoda Fabia RS Rally2. Il chilometraggio corto di questa prima nottata e un confronto molto livellato tra i concorrenti conferma l'incertezza di questo Rally del Lazio Cassino dove per primeggiare servirà senza dubbio un guizzo vincente. Se queste sono le premesse la vittoria si giocherà sul filo dei decimi e tra tanti equipaggi.

A chiudere i primi dieci sono Rusce-Musiari (Skoda Fabia RS Rally2) a +2.3; Tosi-Del Barba (Skoda Fabia Rally2 Evo) +3.6; Chentre-Broglietti (Skoda Fabia Rally2 Evo) +3.7; Bottoni-Tiraboschi (Skoda Fabia Rally2 Evo) +4.2; Sossella-Falzone (Hyundai i20 N Rally2) +4.6.

La gara riprende oggi per quella che sarà la tappa più lunga e decisiva, con tre prove da ripetere per due volte per un totale di sei tratti cronometrati ed ulteriori 79 chilometri competitivi. Nel pomeriggio sono in programma: PS6 Rocca d'Evandro 14:06; PS7 Viticuso 14:50; PS8 Terelle 15:59; Cassino - Arrivo 17:30

Continueranno anche oggi le dirette televisive. Saranno trasmesse su facebook/acisporttv, su ACI Sport TV (Canale 228 SKY), MS Sport (Canale 228 SKY) e in streaming su MS Plus le PS3 e PS6 "Rocca d'Evandro", mentre su facebook/rallydreamer la PS5 e la PS8 "Terelle". Sempre su ACI Sport TV anche il riordino di metà giornata e l'arrivo a Cassino.

(Nelle foto: Signor-Bernardi allo start da Cassino. Testa-Abatecola e Guerra-Maifredini)