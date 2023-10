Giuseppe Carcasole dell'Asd Unitec Cycling Team è il nuovo Campione Italiano Mediofondo 2023 per la categoria "Master 2". Nei giorni scorsi la consegna della targa a Palazzo Antonelli con i complimenti, per l'importante impresa sportiva, del sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore e del delegato allo sport Diego Bruni.

Una vittoria importantissima per l'atleta ceccanese che arriva dopo l'incidente del 7 maggio scorso durante lo svolgimento del Granfondo Città di Subiaco in cui riportava una serie di importanti fratture e poli-traumi che ne richiedevano il trasporto d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo sette giorni di terapia intensiva e due interventi chirurgici, Carcasole iniziava una complessa convalescenza, inizialmente di 45 giorni di immobilità seguita da lunghe e dolorose sedute di riabilitazione dei molteplici distretti interessati dalle fratture. Finalmente dopo 54 giorni dall'incidente il giovane atleta tornava in sella alla sua amata bici in un percorso duro e faticoso, fatto di passione e forza di volontà culminato, esattamente cinque mesi dopo l'incidente, nella vittoria del Campionato Italiano Mediofondo FCI della sua categoria.

La Granfondo La Medievale ha visto l'arrivo degli atleti a San Polo dei Cavalieri (Roma) l'8 ottobre scorso, dopo un percorso di 105 chilometri.

«Giuseppe Carcasole, con cui mi complimento per la grandissima vittoria, è un esempio per i giovani e per tutti noi. In lui le caratteristiche migliori di un atleta: tenacia, forza di volontà, capacità di rialzarsi e di credere nella vittoria anche dopo un brutto incidente. E lo sport è importante per la crescita dei giovani perché insegna il rispetto per gli altri, il lavoro di squadra, ma aiuta ad acquisire autostima, a credere più in se stessi e nelle proprie capacità, come ben ci ha dimostrato Giuseppe», ha affermato il Primo cittadino.

Parole di stima anche da parte del consigliere delegato allo sport, Diego Bruni, che si unisce ai complimenti del Sindaco: «Giuseppe che ho avuto la fortuna di conoscere da poco è un atleta amatore in tutti i sensi poiché si è approcciato a questa attività a 27 anni, è stato seguito dal suo storico preparatore Paolo Tedeschi in pratica dall'inizio della sua attività, ed oggi con questo traguardo oltre a riconoscere i meriti a chi lo ha seguito, riempie anche noi di orgoglio e rappresenta un esempio per tutti gli sportivi affinché possano sempre mettersi in gioco in una competizione come anche nella vita di tutti i giorni; ci si può rialzare anche dopo una caduta e raggiungere traguardi che per un momento posso sembrare irraggiungibili. Giuseppe è uno di quegli appassionati che si allenano sul nostro territorio e noi come Amministrazione abbiamo lavorato e stiamo lavorando affinché i nostri sportivi trovino nella nostra città strutture in grado di permettere loro di allenarsi e di continuare a trasmettere passione ed impegno per lo sport».