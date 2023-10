La stagione autunnale nel ciclismo vuol dire ciclocross e la Ciociaria non si fa trovare impreparata nemmeno quest'anno proponendo la tradizionale gara di Aquino giunta alla sua terza edizione. Il Trofeo Madonna della Libera si è svolto domenica mattina con 230 atleti al via.

La manifestazione era organizzata dalla ASD Sei Impianti ed era aperta a tutte le categorie della Federciclismo e degli Enti. Si gareggiava anche per i primi punti del circuito Lazio Cross - Trofeo Romano Scotti - Nuova Giemme Sport, la prestigiosa challenge creata dal campione di ciclocross Massimo Folcarelli, che vede in calendario altre 4 tappe da qui fino al 7 gennaio fra cui quella di Ferentino del 17 dicembre.

A fare gli onori di casa il sindaco di Aquino Fausto Tomassi e il suo vice, l'assessore allo sport, Giuseppe Evangelista, che hanno portato il saluto della città ai tanti biker che si apprestavano ad affrontarsi sul tracciato disegnato e picchettato dallo staff di Massimo Folcarelli. Il presidente dell'Asd Sei Impianti Luigi Longo e il vice Costanzo Biasielli hanno ringraziato atleti e società arrivati ad Aquino garantendo che la gara sarà in calendario anche nella prossima stagione con la probabilità di farla svolgere addirittura in notturna.

Ad aprire il programma la gara promozionale della G6 con Federico Possanza (Castelli Romani Cycling) che aveva ragione del viterbese Lorenzo Magrini (Etruska Bike). Nella seconda prova di giornata si assisteva all'assolo di Andrea Meloni (Race Mountain Folcarelli) che andava a cogliere la vittoria assoluta e il primato fra gli Allievi 2° anno davanti al lucano Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano). Nella fascia Allievi 1° anno vittoria di Valerio Massimo Vernaglione (Tirreno Bike) su Fabrizio Riccardo Coada (Mentana Ciclismo). La classifica degli Esordienti invece vedeva al primo posto Federico Galassetti (Mentana Ciclismo) e al secondo il ciociaro Pietro Cecconi (Velosport Ferentino). In fascia rosa successo di Maria Roberta Bertesteanu (Logistica Ambientale) davanti alla sorana Lucia Di Ruscio (Fun Bike). Si proseguiva poi con la gara Juniores-Master 2^ e 3^ fascia, dominata da Massimo Folcarelli che precedeva lo junior formiano Andrea Ricca (Aurunci Cycling Team) e il master pugliese Biagio Palmisano (Scuola Ciclismo Narducci). Nell'ultima prova della mattinata la Race Mountain Folcarelli calava il poker occupando le prime quattro posizioni dell'ordine di arrivo con Federico De Paolis, Antonio Folcarelli, Valerio Pisanu e Simone Vari. Fra i master prima fascia si imponeva il campione italiano Fabrizio Trovarelli (Bike Lab Team Astolfi).

La parte pomeridiana dell'evento era dedicata ai Giovanissimi con la prova finale del Circuito Short Track Baby Cup Team Terenzi. I piccoli biker delle società laziali Under 12 non si sono risparmiati offrendo uno spettacolo entusiasmante al pubblico presente. Ad aggiudicarsi la classifica per i team più numerosi è stata la Tibur Bike davanti all'Aurunci Cycling Team e alla Pontebikecorvo. Ricca la premiazione che comprendeva anche la consegna dei riconoscimento per la classifica finale del circuito Short Track Baby Cup. Stanchi ma soddisfatti a fine gara gli organizzatori della Asd Sei Impianti che ricevevano i complimenti del sindaco Fausto Tomassi e del vice Giuseppe Evangelista oltre a quelli dei dirigenti del Comitato Regionale Lazio presenti ad Aquino: il presidente Maurizio Brilli, il vice Tony Vernile, il presidente del settore fuoristrada Luca Adipietro e il presidente della Commissione Ciclocross Armando Mattacchioni.

A portare il saluto del ciclismo ciociaro il presidente del Comitato Provinciale FCI Roberto Soave che ha ringraziato Luigi Longo per lo spazio che dà al movimento giovanile federale. Ospite di giornata il presidente dell'AVIS Pontecorvo, dottor Massimiliano Folcarelli, sempre vicino al ciclismo con la sua associazione. Le foto dell'evento sono state realizzate da Carla Garofalo per Bit & Led Grafica. Il prossimo appuntamento con il Lazio CX è programmato a Sermoneta il 5 novembre con il Memorial Riccardo Di Lenola organizzato dal Pontino Sermoneta.