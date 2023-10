Sipario sulla giornata di preparativi che anticipa il Rally del Lazio Cassino, l'evento organizzato da M33 per il secondo anno sarà Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2023. La kermesse che entra nel vivo oggi e che si concluderà domenica ha vissuto ieri un momento di grande spessore quando cinque vetture selezionate dall'organizzatore hanno percorso la suggestiva salita fino all'Abbazia di Montecassino scortate dalla Polizia Municipale per una foto inaugurale dall'importante valore emozionale e storico. Era dagli Anni Ottanta che le vetture da rally non si inerpicavano lungo i 9 chilometri che conducono all'Abbazia, simbolo non solo della città ma di tutta la zona. Grazie alla fondamentale collaborazione del Comune di Cassino, della Polizia Municipale, del Comandante Giuseppe Acquaro, dell'Assessore alla Polizia Municipale Monica Capitanio e di Emanuele Cardillo che ha ideato questa staffetta, il Rally del Lazio Cassino ha idealmente inaugurato la sua edizione 2023 proprio all'ombra del monumento più importante. Nella giornata di ieri completate tutte le procedure di verifica e gli equipaggi hanno ultimato le ricognizioni. Secondo il programma della giornata odierna alle 18:30 sarà sventolata la bandiera tricolore per dare il via a questa edizione. Alle 19:04 la PS1 sul medesimo tracciato dello shakedown e diretta anche su Rally Dreamer TV, mentre alle 20:00 imperdibile la PS2 "Rocca d'Evandro Show" nel centro del paese sempre a telecamere accese in diretta sia su ACI Sport TV (228 SKY) che su tutti i canali social oltre che su MS Motor TV (229 SKY).

Nelle foto le vetture schierate davanti all'Abbazia di Montecassino e alcuni momenti dell'ascesa lungo la salita. (Foto Spalletta)