Grandissimo successo per la 39esima edizione della StraFrosinone - Memorial Luciano Renna & Trofeo Maria Teresa Collalti, in un parco Matusa gremito di persone sopraggiunte non solo dalla provincia, ma anche da fuori; 250 gli atleti partecipanti alla corsa su strada, che si è snodata su un percorso cittadino di 13,5 chilometri con partenza e arrivo presso il Parco Matusa dove era presente la campagna di screen oncologico organizzato dalla Asl di Frosinone. Alle 10 lo start ufficiale della competizione podistica sulla distanza di 13,5 chilometri. Ad aprire la gara Alessandro, accompagnato dal fratellino Francesco, della società di Salerno, Sogno Attivo. Alle 10.10 partenza della StraCittadina, la camminata non competitiva e Nordic Walking di 4,5 chilometri circa lungo via Aldo Moro, in collaborazione con Il Corridore Running Club di Marco e Cristiano Boccia.

Per la categoria femminile, a classificarsi nelle prime tre posizioni assolute della StraFrosinone, Cocco Carla (51:41) dell'Asd Frosinone Sport, Scaccia Alessandra (55:45) dell'Asd Frosinone Sport, e Andreoli Roberta (58:23) della Podistica Avis Priverno. Per la categoria SF23 Risi Caterina (1:03:13) della Podistica Avis Priverno, Fanella Serena (1:05:51) della Runners Team Ferentino e Pacciani Claudia (01:10:16) della Runcard. Per la categoria SF35 Palmieri Valery (01:05:37) della Asd Fenice Sport, Placido Raffaella (01:12:22) della società Il Corridore Running Club Asd, Pantano Antonella (01:20:05) della Asd Liri Runners. Per la categoria SF40 Fiorini Paola (01:00:11) della Runners Team Ferentino, Banescu Elena Loredana (01:02:49) della Runners Team Ferentino e Simonelli Simona (01:09:53) della Pol.Atletica Ceprano.

Per la categoria SF45, Mirabella Liliana (01:02:00) dell'Atletica Ceccano, Farace Maria Grazia (01:04:56) della Asd Podistica 2007 Tortreteste e Centofante Monica (01:09:43) della Pol.Ciociara Antonio Fava. Per la categoria SF50 Macinenti Francesca (01:01:15) della Asd Centro Fitness Montello, Di Mauro Simona (01:02:11) della Pol. Ciociara Antonio Fava e Salimei Elisabetta (01:04:28) della Endurance Training. Per la categoria SF55 Gurgone Stefania (01:12:10) della Endurance Training, Perugini Alessandra (01:14:49) della Torrice Runners e Guglielmi Orietta (01:16:07) della Asd Sabaudia Athletic Club. Per la categoria SF60 Garcia Paytuvi Celia Lucrecia (01:13:15) dell'Atletica Ceccano, Polsinelli Anna Felicita (01:15:13) della Pol. Ciociara Antonio Fava e Masullo Paola (01:18:06) dell'Atletica Ceccano. Per la categoria SF65 Bouden Fathia (01:42:14) della Runners Team Ferentino. Per la categoria maschile, primi tre assoluti all'arrivo Todisco Andrea (45:28) della Aprocis Runners Team, Barba Matteo (45:29) delle Fiamme Gialle G. Simoni e Papoccia Diego (46:07) della Runners Team Ferentino.

Per la categoria SM23 Tommasi Matteo (48:24) della Asd Usa Sporting Club Avezzano, Teloni Davide (49:07) della Asd Frosinone Sport e Amatino Daniele (49:47) della Asd Atl. Città dei Papi Anagni. Per la categoria SM35 Pallagrosi Adriano (48:50) della Asd Liri Runners, D'Amico Ivan (49:44) dell'Aprocis Runners Team e D'Aversa Matteo (51:01) dell'Asd Frosinone Sport. Per la categoria SM40 Gravina Bruno (49:36) della Pol. Atletica Ceprano, Colapietro Filippo (51:48) dell'Atletica Ceccano e Cerrone Valentino (53:04) dell'Asd Atletica Sora. Per la categoria SM45 Oddi Dario (47:42) dell'Asd Atl. Città dei Papi Anagni, Piacentini Umbertino (52:04) dell'Atl. Colleferro Segni e Ventura Fabio (54:13) della Pol. Atletica Ceprano.

Per la categoria SM50 Minotti Roberto (51:37) dell'Atl. Colleferro Segni, Peronti Marcello (52:56) dell'Asd Olimpia Lazio e Colleni Umberto (53:26) della Asd Frosinone Sport. Per la categoria SM55 Ferrante Carrante Maurizio (51:51) della Pol.Atletica Ceprano, Rossini Michele (55:57) della Asd Liri Runners e Fanella Stefano (56:40) della Podistica Solidarietà. Per la categoria SM60 Maliziola Maurizio (52:40) della Runners Team Ferentino, Masella Luigi (56:20) della Podisti Valmontone e Parisi Magno Roberto (57:39) della Pol. Ciociara Antonio Fava. Per la categoria SM65 Di Palma Agostino (01:01:31) della Pol. Ciociara Fava, Fiorini Felice (01:01:38) della Pol. Ciociara Antonio Fava e Terenzi Benedetto (01: 03:48) dell'Atletica Ceccano. Per la categoria SM70 Polsinelli Stefano (01:02:31) dell'Asd Liri Runners, Venturino Mario (01:04:25) della Pol. Ciociara Antonio Fava e Campoli Quirino (01:10:33) dell'Ernica Veroli. Per la categoria SM80 Incitti Angelo (01:52:44).

Prime tre società classificatesi per il maggior numero di atleti arrivati, l'Atletica Ceccano (con 29 atleti arrivati), la Frosinone Sport (19) e la Pol. Ciociara Antonio Fava (19). Presenti alla manifestazione, oltre alle figure istituzionali e ai vari dirigenti delle società, gli sponsor e le famiglie di Luciano Renna e Maria Teresa Collalti. L'evento, organizzato dall'Atletica Frosinone sotto l'egida di Opes Italia, è stato patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Frosinone. Main sponsor la Fineco e Ignarra Motors. Il presidente dell'Atletica Frosinone Roberto Ceccarelli ha ringraziato tutti gli atleti, i dirigenti, coloro che hanno accompagnato i ragazzi, gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento, l'Amministrazione comunale e provinciale. «Si è vista veramente tanta gente - ha detto il presidente Roberto Ceccarelli - ci siamo divertiti ed è stata un'ottima giornata. Io sto già pensando alla quarantesima edizione di StraFrosinone per il prossimo anno, e noi dobbiamo dare l'anima per fare una grande quarantesima StraFrosinone».

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha voluto ricordare la figura di Luciano Renna e di Maria Teresa Collalti, e ha parlato di StraFrosinone quale «pietra miliare in quello che è il calendario degli appuntamenti dello sport della nostra città, della nostra provincia, ma anche di Italia, perché qui vediamo atleti che vengono da tutte le parti del nostro Paese, e quindi è un grande onore, un grande privilegio per me essere qui oggi a dare lo start, e ad accogliere gli sponsor e tutti coloro che hanno partecipato in maniera concreta alla realizzazione di questo spettacolare evento sportivo».

«Quando si organizzano eventi del genere, con la partecipazione di tantissime persone, il segnale è forte per la città. Il connubio sport-ambiente, al giorno d'oggi, è di fondamentale importanza», le parole del vicesindaco Antonio Scaccia. Tra i vari sponsor presenti, Benessere Alcalino Bio il cui presidente Stefano Marzi ha parlato dell'importanza dell'acqua alcalina ionizzata a basso residuo fisso «per portare benessere alle famiglie», annunciando l'apertura della sede in via Grecia, in cui agli associati verrà distribuita l'acqua al costo minimo sindacale di 30 centesimi al litro.