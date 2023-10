Sarà un grandissimo show quello in programma domenica 15 ottobre presso il Palasport di Tecchiena di Alatri, che vedrà nell'incontro principale della serata, la stella nascente della Scuola Wrestling Frosinone IWA, il frusinate Nicholas Fedeli, fronteggiare il veterano del wrestling europeo, il romano Dave Blasco.

Fedeli arriva a questo incontro dopo un importante infortunio al polso patito nel corso dell'estate durante un allenamento, a testimonianza della durezza di questo sport spettacolo, che prevede sì una componente scenica ma anche tantissimo sudore e sacrificio.

Il lottatore ciociaro si presenterà sul ring in grandissima forma, ma potrebbe comunque non bastare, per il match più importante della sua carriera contro un Blasco, più volte campione di coppia italiano, detentore di cinture in singolo in Italia e Spagna, che dall'alto del suo metro e novanta per 120 kg di peso, gode di un vantaggio fisico non indifferente.

La serata prevede altri quattro grandissimi incontri: il match che si preannuncia molto spettacolare tra i pesi leggeri Fashion Gabriel e Omar Prince; l'incontro di coppia Davide Adami e Luke Astaroth che se la vedranno con Zero The Fool e Tao Man e tanti altri incontri. Ulteriore protagonista della serata il gigante di Roma, Christian Gladio, pronto ad impressionare il pubblico con i suoi oltre due metri di altezza e potenza.

L'evento avrà inizio alle ore 16.30, con biglietteria aperta a partire dalle 15.30. Il prezzo dei biglietti è di soli 10 euro, con uno sconto del 30% per tutti gli studenti. Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia, con divertimento asssicurato per grandi e piccini.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3348746722.

(Comunicato a cura di Diego Piacentini, Pres. Italian Wrestling Association)