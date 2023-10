La manifestazione più prestigiosa del podismo ciociaro, la StraFrosinone, in programma domenica 8 con partenza dal Parco Matusa, giunge alla sua trentanovesima edizione.

Non solamente una competizione sportiva, ma un evento che ha attraversato varie epoche entrando, a tutti gli effetti, nella storia della città di Frosinone, resistendo in tutti questi anni, ed entrando a far parte degli annali dell'atletica tricolore come una delle classiche del podismo nazionale. Era il 1979 quando si svolgeva la prima edizione, sulla distanza di 12,5 chilometri sul classico percorso cittadino e divenendo, negli anni, una delle più importanti gare nazionali.

Il programma è stato dettagliatamente esposto durante la conferenza stampa di presentazione della 39esima StraFrosinone - Memorial Luciano Renna & Trofeo Maria Teresa Collalti, tenutasi presso il negozio sportivo Il Corridore di Marco e Cristiano Boccia.

L'evento, organizzato dall'Atletica Frosinone, sotto l'egida di Opes Italia, è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Frosinone. Main sponsor la Fineco Frosinone, per la quale è intervenuto il group manager Andrea Turriziani, e Ignarra Motors, di Domenico Ignarra. Al livello istituzionale, sono intervenuti il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il presidente dell'Amministrazione provinciale Luca Di Stefano e il vicesindaco e assessore comunale all'ambiente, transizione ecologica e mobilità urbana Antonio Scaccia. Il primo a prendere la parola è stato il presidente di Atletica Frosinone: Roberto Ceccarelli, e a seguire ci sono stati gli interventi del vice presidente nazionale di Opes Italia, Luigi Romani, del consigliere provinciale della Fidal e tecnico della Fenice Sport, Luigi Guarracino, del direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl di Frosinone, Giancarlo Pizzutelli, della responsabile Uosd - coordinamento screening Asl di Frosinone - Anna Tellina, di Stefano Marzi (sponsor Acqua Alcalina Bio) e di Marco Boccia (Il Corridore).

La manifestazione si stende su due giornate, sabato 7 e domenica 8, con due programmazioni distinte. Il sabato, presso il Parco Matusa, dalle 9 alle 17 sarà accolta la campagna di screening oncologico organizzata dalla Asl di Frosinone "Lo screening viene da te", e dalle 15 alle 17 ci sarà la StraFrosinone Kids, Campionato Provinciale di corsa su strada Fidal categorie giovanili Fidal ed Eps, con la collaborazione tecnico organizzativa della Fenice Sport e del comitato provinciale di Frosinone della Federazione di Atletica Leggera.

La domenica, sempre presso il Parco Matusa, dalle 9 alle 17 lo screening oncologico organizzato dalla Asl di Frosinone, alle 9:40 inizio inserimento zona di partenza, e alle 10 la grande partenza della StraFrosinone sulla distanza dei 13 chilometri. Alle 10:10 partenza della StraCittadina, camminata ludico motoria e Nordic Walking di 4,5 km circa lungo via Aldo Moro, in collaborazione con Il Corridore Running Club. Alle 12 le premiazioni, e alle 13 chiusura eventi podistici.

«Sono trentanove anni che noi portiamo nella città di Frosinone un grande evento, perchè la StraFrosinone fa trentanove anni di attività. Il prossimo anno sarà la quarantesima edizione - le parole del presidente Roberto Ceccarelli - e mi auguro di essere all'altezza, ancora una volta, di fare questa manifestazione, perchè ci tengo a portarla avanti. Noi abbiamo un atleta, Fabrizio Donato, cresciuto con Atletica Frosinone, che nel 2012 a Londra ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi».

Il presidente Ceccarelli ha ringraziato tutti gli sponsor che hanno contribuito per la buona riuscita della manifestazione, e ha speso alcune parole in ricordo di Luciano Renna e Maria Teresa Collalti.